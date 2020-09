In het Wild: Citroën GSA Break Special (1984)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Leden uit de GS, dan wel GSA-familie passeerden de afgelopen paar jaar al meermaals de revue in deze nostalgische rubriek. Neem deze witte GS Break uit 1978 of deze tevens rode GSA uit 1983. Met deze verse platen uit Maastricht op de mat, is het een mooi moment om de Citroëns weer eens af te stoffen. Voor 1970 kreeg tekenaar Opron een nieuwe opdracht in zijn schoot geworpen: teken een nieuw model dat kan opereren tussen de 2CV en de veel luxueuzere DS. Het resultaat is de GS. Niet veel later volgde de Break. De GS reed uiteindelijk tien jaar rond, totdat Citroën de auto met een stevige oppoetsbeurt weer bij de tijd bracht. Om extra duidelijk aan te geven dat de Fransman vernieuwd was, gold sinds 1979 'GSA' als typeaanduiding.

In vergelijking met de eerder vermeldde GS Break heeft deze rode geen verchroomde maar kunststof bumpers. Ook de glimmende deurgrepen en raamlijsten van weleer gaan op de schop en maken plaats voor zwarte exemplaren. De 920 kg zware GSA Break van de foto's is als 'Special' uitgevoerd: de kaalste versie die Citroën in het gamma had.

De huidige eigenaar rijdt nu 391 dagen rond in de Citroën. Vier anderen gingen hem sinds begin 1984 voor. Volgens Alvin wordt er ogenschijnlijk goed voor GSA gezorgd, want hij vond hem er opvallend mooi uitzien.

In totaal zijn 1.896.742 GS'en en 576.757 GSA's geproduceerd. Citroën trok in 1986 de stekker uit de GSA. Niet geheel onverdienstelijk, want de populaire BX nam het stokje, hoewel die auto toen al enkele jaren leverbaar was, toen definitief over.