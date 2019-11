In het Wild: BMW 530Li

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In het voorbijgaan zal het bovenstaande stilleven bij het gros van de mensheid op geen enkele manier opvallen. Zelfs autoliefhebbers zullen snel voorbijlopen aan deze weliswaar smaakvol uitgevoerde, maar toch weinig opvallende BMW 5-serie van de vorige generatie. Toch is er iets bijzonders aan de hand: het gaat om een extra lang exemplaar!

De oplettende kijker ziet bij een tweede blik dat deze 5-serie een wel érg groot deel van het parkeervak in beslag neemt. Ook lijkt het achterportier opmerkelijk fors, waarmee de associatie met een (lange) 7-serie zich opdringt. Onze huisfotograaf Willem Verstraten is kennelijk zo’n oplettende kijker, want hij spotte deze bijzondere BMW en legde ‘m voor ons vast.

Wie nog twijfelt, wordt door het ‘530Li’-typeplaatje definitief over de streep getrokken: dit is een lange versie van de F10. Binnenskamers staat deze auto bekend als F18, een versie die zoals vele verlengde modellen met het oog op de Chinese markt is ontwikkeld.

Behalve daar is dit model ook in de Verenigde Arabische Emiraten geleverd. Het ontbreken van Chinees schrift op de achterklep suggereert dat de auto in kwestie daar z’n oorsprong vindt. Het in 2012 gebouwde exemplaar kreeg in 2018 z’n Nederlandse kenteken en staat daadwerkelijk als ‘530 Li’ geregistreerd. Als gewicht noteerde de RDW 1.776 kg, tegen 1.630 kg voor een reguliere, ‘korte’ 530i.