In deze plaatsen is de kans op een ongeluk het grootst

In 2020 werden ruim 103.000 verkeersongevallen geregistreerd in Nederland. In absolute aantallen pieken uiteraard de grote steden, maar er komen andere plekken naar voren als je gaat kijken naar het aantal ongelukken per 1.000 inwoners.

Kijkend naar de relatieve hoeveelheid ongelukken is de kans op een ongeval het grootst in het Noord-Hollandse Ouder-Amstel. Per 1.000 inwoners werden hier vorig jaar 24 ongelukken gemeld, zo blijkt uit een analyse van Independer op basis van cijfers van de politie en Rijkswaterstaat. Dit is vier keer hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,9 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Ook in de gemeenten Midden-Delfland (18,8), Eemnes (15,8) en Oostzaan (15,1) is het aantal ongelukken per 1.000 inwoners hoog. In absolute aantallen staat Rotterdam bovenaan met 6.280 verkeersongelukken, gevolgd door Amsterdam (4.978) en Den Haag (4.480).

Op provinciaal niveau werden de meeste incidenten gemeld in Zuid-Holland: een kwart van alle verkeersongevallen in Nederland vond hier plaats (26.056), gevolgd door Noord-Holland (16.592) en Noord-Brabant (14.168). De helft van alle geregistreerde verkeersongevallen waarbij ook het type weg bekend is, gebeurde in 2020 op een rechte weg (50,2 procent). Dit waren vooral kop-staartbotsingen en ongelukken waarbij voertuigen in de flank geraakt werden. Ook verkeersongevallen op kruispunten (22,8 procent) kwamen vorig jaar relatief vaak voor.

