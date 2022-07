In deze Europese landen is het risico op een ongeluk het grootst

Hordes Nederlanders trekken er de komende tijd weer op uit met de auto, op weg naar een vakantiebestemming ergens in Europa. De kans is groot dat je door een land komt waar de kans op een ongeluk relatief groot is. Oppassen geblazen dus!

De kans op een verkeersongeval met slachtoffers is het grootst in Oostenrijk, Duitsland, Portugal en België. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van cijfers van Eurostat. Vooral in Oostenrijk loop je risico, want daar zijn gemiddeld 42,8 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners te betreuren. Het gaat daarbij om zowel gewonden in het verkeer als ongelukken met een dodelijke afloop. Dat aantal is bijna twee keer zo hoog als het Europese gemiddelde van 21,8 slachtoffers per 10.000 inwoners.

Duitsland staat er ook niet echt lekker op, want dat staat op plaats twee met 39,7 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners. Portugal volgt op de derde plaats, met 33,5 slachtoffers per 10.000 inwoners, België op de vierde stek (32,2 op 10.000). In Turkije kun je misschien maar beter even niet van je resort af komen, want dat land staat gedeeld vijfde met Slovenië. Door Slovenië rijden veel Nederlandse vakantiegangers op doortocht naar Kroatië.

Steden

Wil je specifiek naar een Europese hoofdstad deze zomer, dan kun je maar beter uitkijken in het verkeer in Berlijn en Rome. Berlijn staat bovenaan de 'gevaarlijkste' Europese hoofdsteden, met 41,9 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners. Rome staat op de tweede stek (31,4 slachtoffers per 10.000 inwoners) en ook in Brussel (30,4) en Lissabon (28,9) vinden vaak ernstige verkeersongelukken plaats. De gevaarlijkste Europese stad is het Oostenrijkse Salzburg (50,5 slachtoffers per 10.000 inwoners), gevolgd door het Duitse Hannover (46,5) en Italiaanse Genua (45,5).

De veiligste hoofdstad is Kopenhagen. In de Deense hoofdstad werden ‘slechts’ 4,2 verkeersongelukken gemeld met (dodelijk) letsel als gevolg. Ook in Warschau (4,6 slachtoffers per 10.000 inwoners), Helsinki (6,4) en Oslo (6,6) is het verkeer relatief veilig.

Nederland

Blijf je liever in eigen land, dan zit je wat betreft verkeersveiligheid kennelijk goed. Met 11,7 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners eindigt Nederland op een 23ste plaats in de Europese vergelijking. We redden het overigens niet bij Denemarken. Daar is het het veiligst, want daar vallen slechts 5 verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners.

Hieronder zie je per land het aantal verkeersslachtoffers:

Bron: Independer