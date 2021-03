In detail: Renault Express

Renault breidt zijn bedrijfswagengamma in Nederland uit met de Express. Het model is voor Nederland geheel nieuw, al is de basis minder 'vers' dan je zou denken. De Express staat vanaf mei bij de Renault-dealers. De prijzen volgen in april.

Renault liet eind vorig jaar de eerste beelden van de nieuwe Kangoo zien, maar vuurde ook direct de Express op de toeschouwer af. Is de Express helemaal nieuw? Ja en nee. In Nederland kennen we hem nog niet. In diverse Zuid-Amerikaanse markten bestaat Dacia wegens het ontbreken van merkhistorie niet en dus gaan de Duster en Dokker er als Renault door het leven. De Renault-versie van die Dokker heet Kangoo Express en het is in feite de 'Renault Dokker' die de Fransen nu in gemoderniseerde vorm naar Europa halen. Daarmee is het voor het eerst dat een model van Dacia in West-Europa tot Renault wordt omgedoopt, in plaats van andersom.

De 4,39 meter lange Express wordt in diverse landen straks ook geleverd als 'MPV', een uitvoering voor personenvervoer. Die auto komt niet naar Nederland. Wél haalt Renault de Express als bestelbus naar ons land. Praktisch is hij alleszins. De besteluitvoering heeft een laadvolume van 3,3 kubieke meter dat via een bijna 72 centimeter brede schuifdeur eenvoudig te vullen is. Helemaal achterop twee achterportiertjes. De laadruimte is 1,91 meter diep. Het laadvermogen bedraagt - als je een benzinemotor kiest - 780 kilo. Ga je voor een diesel, dan kun je tot 650 kilo aan spullen meebrengen.

Exterieur

Ondanks zijn Dacia-basis is de Express optisch netjes in lijn gebracht met de rest van de Renault-familie. Optisch lijkt de besteller dan ook aardig op de jongste Kangoo. De auto heeft onder meer een andere motorkap gekregen en voorop is het Renault-DNA duidelijk aanwezig. In de koplampen zit C-vormige led-dagrijverlichting en ook de manier waarop de grille is vormgegeven, is helemaal des Renault. De Express staat op 15-inch stalen wielen met doppen en heeft rondom zwarte kunststof bumpers en op vergelijkbare wijze aangeklede dorpels. De grote zijspiegels benadrukken het vooral utilitaire karakter van de Express.

Interieur

Het interieur is relatief eenvoudig van opzet, maar niet ouderwets. Renault spreekt over 'robuuste stoffen bekleding' op de stoelen, die overigens afwijken van de zetels in de Dokker. De bestuurdersstoel is gewoon in hoogte verstelbaar. Renault zegt verder onder meer de akoestiek en isolatie te hebben verbeterd. De Express-werkplek heeft dankzij een hele verzameling vakjes, bakjes, gleufjes en nisjes 48 liter aan aflegruimte. Renault levert onder meer de Connect R&Go-radio in de Express, al is ook een uitgebreider Easy Link-systeem met 8-inch touchscreen leverbaar. Het Easy Link-systeem kan onder meer met Android Auto en Apple CarPlay overweg en heeft een navigatiefunctie. Aan aansluitmogelijkheden overigens geen gebrek. De Express heeft drie usb-poorten en vier 12v-aansluitingen waarvan er zich één in de laadruimte bevindt. Optioneel levert Renault zelfs een inductielader.

Motoren

Op de Europese motorenlijst staan onder meer de bekende 100 pk en 200 Nm sterke 1.3 TCe benzinemotor. Dieselen kan met een 1.5 Blue dCi die twee vermogensversies kent: 75 pk en 220 Nm en 95 pk en 240 Nm. De 75 pk zelfontsteker krijgt ook een Ecoleader-variant met een begrensde topsnelheid van 100 km/h. Deze zuinige variant heeft een Eco-rijmodus en een schakelindicator. Alle motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Veiligheidssystemen

De Renault Express mag dan relatief eenvoudig van opzet zijn, wat veiligheidssystemen valt het helemaal niet tegen. Hij heeft onder meer een 5-inch display op de plek waar normaliter de achteruitkijkspiegel zit. Het scherm geeft het beeld weer dat een boven de achterzijde geplaatst cameraatje waarneemt. Blind Spot Warning, Trailer Stability Assist, Hill Start en cruisecontrol is ook allemaal aanwezig. Hetzelfde geldt voor parkeersensoren voor- en achter. Ook is een achteruitrijcamera in de standaarduitrusting opgenomen.

Nederlandse prijzen volgen in een later stadium, dan wordt ook bekend welke motoren en uitvoeringen in Nederland te bestellen zijn.