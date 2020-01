In de winter door Europa: dit zijn de bandenregels

De route naar de populaire wintersportbestemmingen loopt doorgaans via België of Duitsland. In dat laatste geval betekent het dat je, hoewel het nut ervan steeds meer in het geding komt, verplicht bent om winterbanden te hebben. Hoe zat het ook alweer?

Winterbanden zijn bij winterse omstandigheden verplicht in Duitsland. Tot voor kort waren alle all season-banden, ook wel M+S-banden geheten, in Duitsland afdoende. Deze modder- en sneeuwbanden moeten in Duitsland en in de hieronder genoemde landen tegenwoordig echter ook een sneeuwvloksymbool naast de M en de S op de zijkant van de band hebben. Dit geeft aan dat dit rubber aan bepaalde eisen op besneeuwde ondergrond voldoet.

All Season-banden zonder de sneeuwaanduiding genieten in Duitsland wel een overgangsregeling. Daardoor zijn ze tot 30 september 2024 toegestaan. Dit geldt echter alleen voor banden die voor 31 januari 2017 geproduceerd zijn. Wanneer de band de fabriek heeft verlaten, is op te maken uit de DOT-code. De laatste vier cijfers van die code staan voor het weeknummer en jaartal. Het getal 5119 staat in dat geval voor week 51 in 2019. In Duitsland moet het voertuig verder geheel klaar zijn voor winterse omstandigheden. Dit betekent dat je verplicht bent antivries bij de ruitenwisservloeistof te doen, dat het vloeistofpeil op orde moet zijn en dat je sneeuwkettingen bij je moet hebben.

Profiel en periode

In Duitsland zijn winterse omstandigheden niet aan een bepaalde periode gebonden. In Oostenrijk is dat wel het geval. Daar geldt dat winterbanden verplicht zijn tussen 1 november en 15 april. In Tsjechië geldt de verplichting tussen 1 november en 31 maart. M+S-banden zijn eveneens toegestaan. In beide landen - Oostenrijk en Tsjechië - moet de profieldiepte minimaal 4 millimeter zijn.

In Frankrijk nemen ze genoegen met winterbanden met minimaal 3,5 millimeter profiel. Een verplichting voor winterbanden is er niet, maar het wordt wel aangeraden bij winterse omstandigheden. Daarnaast zijn M+S-banden alleen verplicht als dat langs de weg wordt aangegeven. Hetzelfde geldt voor sneeuwkettingen. In België en Zwitserland ontbreekt wetgeving omtrent winterbanden. Het is er wel aanbevolen om met winterbanden op pad te gaan, al was het alleen maar omdat je in Zwitserland een boete voor verkeershinder riskeert als je op zomerbanden in de problemen raakt.

In Italië beperkt de winterbandenplicht zich tot bepaalde regio's. Voor het Aostadal geldt dat je tussen 15 oktober en 15 april winterbanden onder de auto moet hebben. Op de Brenner-autosnelweg is die verplichting tussen 15 november en 15 april van kracht. Op dit traject moet je gedurende die periode ook sneeuwkettingen bij je hebben. De regels in Zuid-Tirol zijn vergelijkbaar met die in Duitsland.

Winterbanden kiezen

Ben je nog niet in het bezit van winterbanden, maar heb je ze wel nodig? Kijk dan vooral eens naar de winterbandentest van AutoWeek en neem een kijkje in de Autobanden Prijsvergelijker.