Terwijl het gros van de moderne Porsche-piloten reeds de voeten vol heeft aan twee pedalen, nam een 911 zónder koppelingspedaal juist decennialang een uitzonderingspositie in. En dat terwijl de Sportomatic nog wel zo’n slim ding was.

Porsche maakte in het verre verleden graag affiches van gewonnen races. Dat waren grafische pareltjes die de tijdgeest schitterend weergaven. In augustus 1967 verscheen er een heel bijzondere, die je nu nog met de ogen laat knipperen: tijdens de Marathon de la Route werd er kennelijk maar liefst 84 uur achter elkaar geracet op de gecombineerde Süd- en Nordschleife van de Nürburgring. Het dominante woord op de poster is Sportomatic, omdat een 911 met die dan geheel nieuwe, halfautomatische transmissie de monsterlijk zware race heeft gewonnen. Vic Elford, Jochen Neerpasch en Hans Herrmann legden samen 9.840 kilometer af, wat neerkomt op een gemiddelde van 117 km/h op het dan dik 28 kilometer lange circuit. Die winst kwam perfect uit, want Porsche propageerde de Sportomatic als een sportieve automaat.

De bak was ontwikkeld voor wie een broertje dood had aan dat vermaledijde koppelingspedaal, maar wel zelf de controle over het schakelen wilde houden. Daarom werd de vierbak van de 911 T samen met de koppeling verbonden aan een koppelomvormer. De koppeling werd via onderdruk bediend, en dat precies wanneer de bestuurder de pookknop vastpakte. Dankzij de koppelomvormer kon de Porsche in alle versnellingen vanuit stilstand wegrijden. Op de pook was het schakelschema ingedeeld als bij een zesbak: linksvoor P, linksonder R, midden-voor L (alleen voor wegrijden op zeer steile hellingen), midden-achter D (tot 75 km/h), rechtsvoor D3 (tot 125 km/h) en rechtsonder D4 (naar de top). Een kind kon de was doen: versnelling kiezen, pookknop loslaten en gas geven.

Tiptronic was na lange tussenpauze volgende stap

Vanaf 1975 kwam een van de D-versnellingen te vervallen, omdat de bak vanwege het steeds toegenomen motorkoppel – de boxer was van 2,0 naar 2,7 liter gegroeid – bredere tandwielen en andere overbrengingsverhoudingen verlangde. De vraag naar de halfautomaat bleef evenwel klein, zodat in 1980 het besluit viel om de 911 Sportomatic te annuleren. Porsche-rijders met een automaatwens werden vriendelijk verwezen naar de 924 en 928; de 911-adepten onder hen moesten tot 1990 wachten op de Carrera 2 Tiptronic. Ook bij dat model gold: wel schakelen, niet koppelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Porsche 911 Sportomatic

Afmetingen (l x b x h) 4,29 x 1,61 x 1,32 m

2,7-liter 6-cil. boxer

Max. vermogen 121 kW/165 pk bij 5.800 tpm

Max. koppel 235 Nm bij 4.000 tpm

Topsnelheid 210 km/h

0-100 km/h 7,8 s

Gewicht 1.120 kg

Prijs fl. 50.361/€22.852 (1976)