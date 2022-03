Hyundai's grootste SUV onder het mes

Hyundai heeft een vernieuwde versie van zijn grootste SUV in de ontwikkelingskamers staan. We hebben het dan niet over de Santa Fe, maar over de nog grotere Palisade!

De Santa Fe is met zijn lengte van 4,78 meter bepaald geen kleine jongen. In Nederland is het de grootste SUV die Hyundai aanbiedt, maar elders in de Verenigde Staten kan een SUV niet groot genoeg zijn. De Tucson is er een maatje groter dan in Europa en de Santa Fe heeft er de bijna 5 meter Palisade als grote SUV-broer boven zich. Die zevenzitter, Hyundai's equivalent van de Kia Telluride, kwam in 2018 op de markt en is dit jaar dus vier jaar oud. Tijd voor een facelift.

De ingepakte Hyundai Palisade op deze foto's hangt fanatiek in de camouflageplakkers, stickerwerk dat het gros van de uiterlijke noviteiten nog aan het zicht onttrokken houdt. Wel lijken we te kunnen ontwaren dat Hyundai de verlichting aan de voorzijde aanpast. De bovenste platte lichtunits krijgen een nieuwe indeling met onder meer een horizontale streep led-dagrijverlichting. Dat lijkt als gevolg te hebben dat het de Palisade afscheid neemt van de verticale led-strips die zich naast de daadwerkelijke koplampen lager in het front bevinden. Reken verder op een grille met een nieuwe indeling en nieuwe bumpers aan zowel voor- als achterzijde. Ongetwijfeld neemt Hyundai ook de multimediasystemen die het in de Palisade levert onder de loep.

Het internationale motorenpalet van de Palisade bestaat uit een 277 pk sterke 3.5 V6, een 295 pk sterke 3.8 V6 en uit een 2.2 CRDi-dieselmotor. Deze machines blijven waarschijnlijk in de auto leverbaar.