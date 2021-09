Hyundai wil CO2-neutraal zijn in 2045

Hyundai kondigt op de IAA Mobility 2021 in München aan dat het merk in 2045 klimaatneutraal wil zijn. Dat betekent dat Hyundai tegen die tijd niet alleen 'Zero Emission Vehicles' wil leveren, maar ook de productie milieuvriendelijk moet verlopen.

Om die klimaatneutraliteit te bereiken doet de Hyundai Motor Company eerst een tussenstap: in 2040 moet de CO2-uitstoot 75 procent onder het niveau van 2019 liggen. In 2045 zijn alle producten en bedrijfsactiviteiten van Hyundai volledig CO2-neutraal. Om dat doel te bereiken breidt de autofabrikant allereerst zijn line-up van 'Zero Emission Vehicles' uit. In 2030 moet 30 procent van de totale verkoop van Hyundai bestaan uit EV's en FCEV's, in 2040 moet dat percentage op 80 procent liggen. Overigens bekijkt Hyundai het tempo van elektrificatie per regio. Vanaf 2035 heeft Hyundai in Europa, in lijn met de op stapel staande regelgeving, alleen nog maar uitstootvrije auto's in het gamma.

2040 is wereldwijd het kantelpunt voor Hyundai, want vanaf dat jaar faseren de Koreanen alle auto's die rijden op fossiele brandstoffen uit in de grote markten. Daarnaast moet in dat jaar 90 procent van de elektriciteit waarop de fabrieken en kantoren van Hyundai draaien afkomstig zijn van een duurzame energiebron. In de vijf jaar daarna wil Hyundai ook de laatste 10 procent van de energievoorziening van het bedrijf hebben verduurzaamd. De Tsjechische fabriek van Hyundai is de eerste die overstapt op groene energie in 2022. Daarnaast werkt Hyundai ook aan de ontwikkeling van groene waterstof en de recycling van EV-accu's.