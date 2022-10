Hyundai werkt aan nieuw EV-platform: 50 procent meer bereik

Hyundai Motor Group (Hyundai, Kia en Genesis) kondigt de komst van zijn nieuwe eM-platform aan: een modulaire basis voor volledig elektrische auto's in alle segmenten. Daarop komen elektrische auto's te staan met een 50 procent groter rijbereik dan de huidige modellen van het merk. De groep investeert tot 2030 €13 miljard, ook om al per 2023 alle modellen van een over the air-updatemogelijkheid te voorzien.

In de toelichting van Hyundai Motor Group's (HMG) nieuwe strategie spreekt het merk over SDV's. Dat zijn software defined vehicles. Daarmee bedoelt de groep niet alleen auto's, maar voor het gemak beperken we ons hier even tot het autonieuws. Vanaf 2025 moeten alle modellen van het merk SDV's zijn. Voor Hyundai betekent dat dat de auto's veel meer data genereren dan nu gebeurt, waardoor het merk beter kan inspelen op mobiliteitswensen van klanten. Voor automobilisten is het belangrijkste gevolg dat de producten van de groep altijd over de mogelijkheid beschikken om over the air (OTA) geüpdatet te worden. Dat wil zeggen dat je niet meer naar de dealer hoeft om softwarematige opties of updates in huis te halen.

OTA-updates zijn voor Hyundai niet nieuw. In 2021 introduceerde de Hyundai Motor Group de mogelijkheid, maar vanaf 2023 krijgen alle nieuwe auto's het mee. Ook op reeds bestaande modellen (ook met verbrandingsmotor) wordt het dan mogelijk. Vanaf 2025 moet elk nieuw model van Hyundai, Kia of Genesis een software defined vehicle zijn. OTA-updates zorgen ervoor dat een auto minder snel gedateerd raakt en maken het mogelijk om in een stadium na de initiële aanschaf van een auto opties eraan toe te voegen.

Nieuw platform voor alle segmenten

Vanaf 2025 presenteert het concern zijn eerste nieuwe modellen op het eM-platform, die aanvankelijk naast modellen op het al bekende E-GMP-platform zullen bestaan. Het eM-platform is nieuw en modulair, geschikt voor EV's in alle segmenten. Het fysieke platform wordt bij de introductie vergezeld door een geheel nieuw softwareplatform, dat samen met de hardware Hyundai's ontwikkelings- en productiekosten flink moet verlagen. Hun modellen, van klein tot groot, delen dan immers veel meer met elkaar - zowel software- als hardware-matig. Volgens Hyundai zullen de auto's op dat platform 50 procent meer actieradius hebbe dan de huidige EV's van Hyundai, Kia en Genesis. Ook plaveit het de weg voor autonoom rijden niveau 3.

De afbeelding boven het artikel is ter illustratie en geeft de conceptversie van de Hyundai Ioniq 7 (Seven Concept) weer, die nog op het E-GMP-platform komt te staan.