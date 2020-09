Vernieuwde Hyundai i30 N te zien

Hyundai stelde de gefacelifte i30 tijdens wat de Autosalon van Genève had moeten zijn aan de wereld voor. In één ruk werd niet alleen de i30 Hatchback, maar ook de i30 Fastback en i30 Wagon vernieuwd. Hyundai introduceerde direct een nieuwe N-Line, maar de échte vernieuwde N-pret hield Hyundai nog even onder de pet. Het zal niet lang meer duren voordat Hyundai zijn misschien wel spannendste model ooit in z'n geheel presenteert. Eerst krijgen we nog een stel schimmige foto's van de vernieuwde hot hatch te zien.

Over het uiterlijk van de vernieuwde i30 N kunnen we kort zijn. Dat oogt namelijk nog net zo dik als dat van de bekende versie. Natuurlijk profiteert ook de i30 N van de komst van de vernieuwde grille en aangepaste bumpers die de opfrisbeurt naar de reguliere i30's bracht. De knalpijpen onderaan de bilpartij lijken een stukje gegroeid te zijn. Het 19-inch lichtmetaal onder de auto is ogenschijnlijk helemaal nieuw. Tot op heden was de i30 N, net als de i30 N Fastback, alleen met een handgeschakelde transmissie te krijgen. Hyundai meldt dat de vernieuwde i30 N in ieder geval ook beschikbaar komt met een nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling, een transmissie die speciaal is aangepast aan het hart van de i30 N en derhalve N DCT is gedoopt.

Of de facelit ook betekent dat er wijzigingen aan de geblazen 2.0 zijn doorgevoerd, is nog even afwachten. Die viercilinder stampt er momenteel 250 pk en 353 Nm uit, maar levert met het optionele Performance Package een stevige 275 pk en 353 Nm. Spoedig meer!