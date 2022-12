Hyundai tovert bus om tot mobiel kantoor

Net als zustermerk Kia produceert Hyundai lang niet alleen maar personenauto's of lichte bedrijfswagens. In de vorm van de Universe heeft Hyundai bijvoorbeeld een tot bijna 13 meter lange touringcar in zijn portfolio. Die Universe is de basis voor de opvallende creatie die Hyundai nu presenteert: de Universe Mobile Office.

De Universe Mobile Office valt volgens Hyundai onder de zogenoemde 'slimme mobiliteitsoplossingen', maar dat betekent zeker niet dat we met iets als een autonome deelauto te maken hebben. De Universe Mobile Office is gewoon een gigantische touringcar, maar dan een die is omgebouwd tot een soort kantoorruimte. De Universe Mobile Office is niet slechts een vingeroefening, maar komt daadwerkelijk op de Koreaanse markt. Het is een Universe waarin je makkelijker dan in een regulier exemplaar kunt doorwerken. Zowel individueel als in groepen. We zien losse stoelen die enigszins doen denken aan de Business Class-zetels in vliegtuigen, maar ook heuse vergadertafels met eromheen zitmogelijkheid voor meerdere personen. Met de gekozen materialen hoopt Hyundai de sfeer van een open kantoorruimte te creëren.

De Universe Mobile Office komt onder meer als 10- en als 13-zitter op de Koreaanse markt. De reguliere Universe is onder meer verkrijgbaar met een maximaal 440 pk sterke 12,3-liter zes-in-lijn dieselmotor.