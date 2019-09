Hyundai toont stukje HB20S

Autoliefhebberij stopt niet bij de Nederlandse landsgrenzen en dus is er ook vandaag gelegenheid om weer eens over de grens te gluren. We komen weer uit in Zuid-Amerika, waar Hyundai spoedig een nieuwe HB20S op de markt brengt.

Eerder deze maand presenteerde de Braziliaanse tak van Hyundai, Hyundai do Brasil, een nieuwe generatie van zijn HB20. De voorganger van die auto had een stoer opgetuigde crossversie (HB20X) én een sedanbroer met de naam HB20S. Van die laatste laat het merk nu een teaserafbeelding zien.

Waar de vorige HB20S een vrij braaf vormgegeven sedan was, lijkt deze nieuwe tweede generatie een spannender vormgeven verpakking te krijgen. Hyundai toont een stukje van het achterste van zijn op stapel staande HB20S en daar valt uit af te leiden dat de Zuid-Amerikaanse afdeling van Hyundai daar invloeden van de i30 Fastback in doorvoert.

Net als bij de HB20 wordt de 130 pk sterke 1.6 van het vorige model wordt vervangen door een modernere machine: de 120 pk sterke geblazen 1.0 met drie pitten die we in Europa inmiddels ook al even kennen. De basismotor van de vorige HB20 overleeft de generatiewissel wel en dat betekent dat ook deze HB20 ook leverbaar wordt met een 80 pk sterke 1.0, een bak die voor het eerst aan een zes- in plaats van aan een vijfbak wordt gekoppeld.

HB20

De uitgaande HB20 is in hatchbackvorm 3,92 meter lang, terwijl de HB20S zich over een afstand van 4,23 meter uitstrekt. Daarmee is de hatchbackversie iets kleiner dan de actuele 'Europese' i20. Die is immers 4,04 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. De technische verschillen zijn groter. De huidige i20, die waarschijnlijk niet heel lang meer meegaat, staat op het GB-platform dat door Kia onder andere wordt gebruikt voor de Rio en de Stonic. De huidige HB20 maakt nog gebruik van het PB-platform dat voor de vorige generatie van de i20 en Kia Rio werd gebruikt. De nieuwe HB20 maakt waarschijnlijk straks de overstap naar de nieuwere GB-basis.