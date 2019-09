Hyundai HB20 volledig in beeld

De HB20 is een door Hyundai Brasil ontwikkelde en geproduceerde hatchback waarvan een volledig nieuwe generatie staat te trappelen om het stokje over te nemen van het in 2012 gepresenteerde origineel. De HB20, de letters 'HB' staan voor Hyundai Brasil', laat zijn volledig nieuwe koets vandaag voor het eerst aan de buitenwereld zien.

Hyundai overgiet de nieuwe HB20 met de meest recente versie van de 'Sensual Sport'-designtaal. Op deze nieuwe hatchback heeft dat een bijzondere uitwerking. De HB20 krijgt een front waarbij grote en ver naar achteren getrokken kijkers samen met de inmiddels bekende concave grille het beeld bepalen. Aan de zijkant valt de vormgeving van de C-stijl op, terwijl achter ogenschijnlijk enorme en relatief laag op de kont geplaatste achterlichten het beeld bepalen. De vormgeving van de nieuwe HB20 is duidelijk gebaseerd op die van de Saga Concept die Hyundai enkele jaren geleden liet zien.

Hoe het interieur van de nieuwe HB20 is vormgegeven, valt nog te bezien. Wel is bekend dat de net geen 130 pk sterke atmosferische 1.6 van het vorige model wordt vervangen door een modernere machine: de 120 pk sterke geblazen 1.0 met drie pitten die we in Europa inmiddels ook al even kennen. De basismotor van de vorige HB20 overleeft de generatiewissel wel en dat betekent dat ook deze HB20 ook leverbaar wordt met een 80 pk sterke 1.0, een bak die voor het eerst aan een zes- in plaats van aan een vijfbak wordt gekoppeld.

Of ook de nieuwe HB20 gezelschap krijgt van een sedan- (HB20S) en een cross-versie (HB20X), valt nog te bezien.

HB20

De uitgaande HB20 is in hatchbackvorm 3,92 meter lang, terwijl de HB20S zich over een afstand van 4,23 meter uitstrekt. Daarmee is de hatchbackversie iets kleiner dan de actuele 'Europese' i20. Die is immers 4,04 meter lang en heeft een wielbasis van 2,57 meter. De technische verschillen zijn groter. De huidige i20, die waarschijnlijk niet heel lang meer meegaat, staat op het GB-platform dat door Kia onder andere wordt gebruikt voor de Rio en de Stonic. De huidige HB20 maakt nog gebruik van het PB-platform dat voor de vorige generatie van de i20 en Kia Rio werd gebruikt. De nieuwe HB20 maakt waarschijnlijk straks de overstap naar de nieuwere GB-basis.