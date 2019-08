Hyundai toont achterste Concept 45

De concept-car is een knipoog naar de komende ontwerpstijl van het merk. Daarnaast wordt de concept uiteraard elektrisch aangedreven met de nieuwste technieken. Zover het te zien is, lijkt de Concept 45 een hatchback te worden met lekkere brede wielkasten en harde lijnen. Het is dus mogelijk dat we hier een glimp te zien krijgen van een toekomstige Hyundai i30. De achterlichten zijn van nieuwe led-technieken voorzien en geven een beetje een retro-gevoel.

Dat laatste is niet geheel onterecht, want de ’45’ uit de typenaam is een verwijzing naar 45 jaar geleden. In 1970 schoof Hyundai namelijk zijn allereerste model naar voren. Op 10 september trekt Hyundai het doek van zijn nieuwe concept-car. Dat gebeurt zoals gezegd op de beursvloer van de IAA in Frankfurt.