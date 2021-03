Hyundai Staria vanuit alle hoeken

Wie denkt dat excentriek design voorbehouden is aan conventionele personenauto's, heeft het al jaren mis. Fiat bewees met de Multipla dat ook MPV's met hun design de grenzen van het acceptabele kunnen opzoeken. De Citroën C4's Spacetourer is met zijn opmerkelijke 'bulldog'-front een actueler voorbeeld van een markante ruimtereus. Dat ook meer personenbus-achtige modellen uitgesproken voor de dag kunnen komen, bewijst Hyundai met deze Staria.

Hyundai liet eerder in maart al een stel foto's van de Staria zien, maar geeft nu een set afbeeldingen vrij waarop naast het exterieur ook het interieur goed is te zien. Hoewel de vormgeving van de Staria het speerpunt van de auto lijkt, zegt Hyundai het model juist 'van binnen naar buiten' te hebben ontworpen. Gebruiksgemak en interieurruimte stonden voorop, vorm volgt functie dus.

De voorruit van de Staria loopt visueel over in de lijn van de motorkap, het doet enigszins denken aan de AutoEuropa-MPV's van weleer. Over de gehele breedte van de neus loopt een dunne strook led-dagrijverlichting, de daadwerkelijke koplampen zitten in een laag eronder. Tussen die kijkers zit een werkelijk immense grille. De schouderlijn van de Staria is overigens opvallend laag. Veel vierkante meters glas betekent niet alleen veel licht in het interieur, maar ook goed zicht rondom. Achterop vinden we een gigantische achterklep die voor grofweg de helft uit achterruit bestaat. Aan weerszijden ervan grote verticaal georiënteerde achterlichten. De Staria komt beschikbar met zeven tot elf zitplaatsen, maar krijgt ook versies met captain seats. De versie met elf zitplaatsen is voorbehouden aan de Koreaanse markt.

Het dashboard oogt opvallend modern. Ver achter het inmiddels bekende, opvallend vormgegeven stuurwiel zit een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium, centraal op het dashboard een enorm digitaal scherm dat onder meer als infotainmentsysteem fungeert, al is bijvoorbeeld ook de aansturing van de klimaatregeling erin ondergebracht. De donkere Staria op de foto's is overigens een extra luxueus uitgevoerde Premium-uitvoering die alleen als zeven- en negenzitter komt. Verwacht dus niet dat elke Hyundai Staria op vergelijkbare wijze is aangekleed. Die topversie heeft onder meer speciaal 18-inch lichtmetaal en een grille met een speciaal patroon. Ook heeft hij full-ledkoplampen, exemplaren die ook anders van vorm zijn dan die van de verlichting van de non-Premium editie (grijze Staria op de foto's).

De Staria wordt binnen nu en enkele maanden in z'n geheel gepresenteerd. Komt de Staria naar Nederland? Zeer waarschijnlijk niet. De Staria lijkt de opvolger te worden van de auto die Starex heet, in feite een meermaals gefacelifte H300 van dezelfde generatie die in 2007 op de markt kwam en ook in Nederland werd verkocht. Van die bus bestaan in onder meer diverse Aziatische landen zeer riant uitgevoerde versies. Op vakantie - als het weer kan - kom je hem straks wellicht een keer tegen.