Hyundai Stargazer: plek voor zeven en behoorlijk brutaal

Hyundai heeft al jaren genoeg lef om praktisch al zijn modellen een in meer of mindere mate uitgesproken uiterlijk te geven. Van de kleine Inster tot de Ioniq 9 en van de Santa Fe tot inmiddels zelfs de i10: ze zien er stuk voor stuk op een bepaalde manier wat brutaal uit. Ook ver buiten Nederland zijn e modellen van het merk meer dan eens een uitgesproken verpakt. Kijk maar eens naar de Hyundai Stargazer die in 2022 debuteerde. Die relatief compacte SUV-achtige met zeven zitplaatsen verruilt zijn Staria-neus nu voor een compleet nieuw front.

Voor wie het drie jaar geleden gemist heeft: de Stargazer is vooral voor de Oost-Aziatische markt ontwikkelde mengelmoes van een SUV en een MPV. De auto is net geen 4,5 meter lang en heeft 2,78 meter tussen de voor en achteras. Het platform dat onder de markante koets schuilgaat, ken je in Europa van modellen als de Hyundai i20, i30 en Bayon. De vernieuwde Stargazer én zijn Stargazer X geheten neefje met stoerdere offroad-looks krijgen de toevoeging 'Cartenz' achter hun modelnaam en dat doet vermoeden dat ze in ieder geval voorlopig naast de pre-faceliftversies gevoerd gaan worden.

Het afgeronde front van voorheen maakt plaats voor een aanzienlijk hoekiger getekende voorzijde, compleet met hoog gepositioneerde koplampen, uitbundige led-dagrijverlichting en een werkelijk gigantisch hekwerk dat de rol van grille op zich neemt. Ook aan de achterzijde is er groot nieuws. De kentekenplaat verhuist van de achterklep naar de eveneens nieuwe achterbumper en zelfs de achterlichten zijn helemaal nieuw.

De Stargazer - die er overigens ook met zes zitplekken is - krijgt ook nog eens een ander paneel achter het stuurwiel waar zowel het infotainmentscherm als het instrumentarium in zijn ondergebracht. Ook nieuw is het uitgebreide en met aanraakgevoelige toetsen bezaaide knoppeneiland met geïntegreerd display waarmee je de klimaatregeling aanstuurt. Hyundai monteert verder onder meer een fraaier geboetseerde automaathendel in de middenconsole en past de zijkanten van de cockpit aan.

De Hyundai Stargazer is in Nederland nooit geleverd en dat blijft ook zo. De praktische Aziaat heeft altijd een 115 pk sterke turboloze 1.5, is behalve met cvt ook met een vijf- of zesversnellingsbak te koop en kost in Indonesië omgerekend minimaal €14.100. Niet gek, toch?