Hyundai schetst Ioniq 6

Onlangs trok Hyundai de stekker uit de originele Ioniq, het druppelvormige model dat je met een hybride én plug-in hybride aandrijflijn kon krijgen maar die eveneens als elektrische Ioniq Electric op de prijslijst stond. Met het verdwijnen van die Ioniq krijgt een hele reeks als elektrische auto ontwikkelde Hyundai's het alleenrecht op die modelnaam. Alle van meet af aan als EV ontwikkelde modellen van Hyundai worden namelijk aan het Ioniq-label gehangen. De eigenwijs vormgegeven Ioniq 5 was de eerste, maar zeker niet de laatste. Deze maand nog stelt Hyundai de Ioniq 6 aan de wereld voor, waarop Hyundai met enkele weinig onthullende designschets aandacht hoopt te vestigen.

De Ioniq 6 belooft een enigszins banaanachtig model te worden. Dat klinkt wat vreemd - zeker als je leest dat Hyundai de Ioniq 6 omschrijft als een Electrified Streamliner - maar we bedoelen het goed. Waar de hoekige Ioniq 5 de productieversie is van het studiemodel 45 Concept, wordt de Ioniq 6 dat van de Prophecy Concept uit 2019. Zij het in mindere mate. Hyundai houdt onder meer voor de koplampen, de achterlichten en voor de globale vorm vast aan het ontwerp van die inmiddels enkele jaren oude showauto. De Ioniq 6 is ook meermaals op spionagebeeld vastgelegd, waarop duidelijk werd dat de auto een vrij kromme, gebogen vorm heeft. Op basis van de ingepakte exemplaren hebben we al eens een digitale productieversie getekend, al is het nog even de vraag hoe Hyundai de voor- en achterkant van de Ioniq 6 daadwerkelijk invult.

Net als de Hyundai Ioniq 5 staat de Ioniq 6 op het E-GMP-platform dat Hyundai en zustermerk Kia onder hun dedicated EV's schroeven. Kijk niet gek op als de Ioniq 6 dankzij zijn meer aerodynamische voorkomen op volledig volgeladen accu's aanmerkelijk verder komt dan de Ioniq 5.

Hyundai zegt binnenkort meer teaserplaten van de Ioniq 6 vrij te geven. De Ioniq 6 wordt later deze maand in zijn geheel onthuld. We verwachten onder meer 58 kWh en 77 kWh en zowel voor- als vierwielaangedreven varianten.