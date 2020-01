Hyundai presenteert 'vliegende auto'

De Consumer Electronics Show is een beurs vol luid klinkende toekomstmuziek en dus ziet Hyundai er het ideale podium in om zijn 'vliegende auto' op te presenteren.

Hyundai presenteert tijdens de CES in Las Vegas een 'vliegende auto', een vervoermiddel dat onder de noemer 'Personal Air Vehicle' wordt gevoerd. Het vliegende gevaarte draagt de naam S-A1 en is in feite een combinatie tussen een helikopter en een auto. Volgens Hyundai kan de S-A1 opstijgen zonder start- en landingsbaan; hij kan dus verticaal landen en opstijgen.

De S-A1 is ontwikkeld samen met Uber Elevate, een afdeling van Uber die zich bezighoudt met luchtmobiliteit. Uber Elevate wil de S-A1 op termijn daadwerkelijk op grote schaal gaan produceren en heeft daarbij nu Hyundai aangetrokken als eerste zakenpartner. Hyundai zou verantwoordelijk zijn voor de productie en het beheer van de 'vliegende auto's'. Uber neemt op zijn beurt onder meer de ondersteunende kant van het verhaal voor zijn rekening. Een deelauto voor in de lucht, aldus de bedrijven.

De S-A1 is volledig elektrisch en kan in de lucht tot een hoogte van 300 tot 600 meter met een kruissnelheid van maximaal 290 km/h een afstand van 100 kilometer afleggen. Volgens Hyundai zijn de batterijen - op papier dus - binnen vijf tot zeven minuten volledig op te laden. De S-A1 beschikt over meerdere rotors en propellers, voor een deel uit veiligheidsoogpunt. Mocht er één de geest geven, dan stort de S-A1 zich niet direct richting het aardoppervlak.

Volgens Hyundai wordt de S-A1 aanvankelijk bestuurd door échte piloten. Als de techniek ver genoeg is, moeten de vliegmachines autonoom een weg door het luchtruim kunnen vinden. In totaal kunnen vier passagiers en één piloot een plekje in de S-A1 vinden.

Hyundai schuift naast de S-A1 ook een 'PBV' (Purpose Built Vehicle) naar voren, een autonoom rijdende kubus die in te richten valt als taxi, maar ook als - jawel - "mobiel restaurant, mobiele kliniek of apotheek of zelfs als mobiel hotel". Het vierkante geval is volgens Hyundai geïnspireerd op de bekende 'cable cars' die in San Francisco rondgaan. De carrosserie en het platform zijn demontabel, zodat het vier tot zes meter lange gevaarte altijd aan te passen valt. Ook deze PBV is net als de S-A1 volledig elektrisch.