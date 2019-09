Hyundai presenteert steuntje in de rug fabrieksmedewerkers

Het merk introduceert namelijk de VEX: een zogenoemd exoskelet die medewerkers in fabrieken ‘aantrekken’. Het robotvest is bedoeld om werknemers in de zware industrie te ondersteunen bij werkzaamheden die zij boven hun hoofd moeten doen. Zoals we allemaal wel weten, is dat vaak het meest slopende werk voor het lichaam. Denk in de auto-industrie bijvoorbeeld aan het monteren van remslangen en uitlaten. De VEX moet de vermoeidheid verminderen. Door in te spelen op de werkzaamheden, ze vooraf te reconstrueren en vervolgens de medewerker te ondersteunen zou de VEX een flinke steun in de rug zijn.

Hyundai ging aan de slag met, zit u, “multi-axiale constructies”. Daarbij worden meervoudige draaipunten gecombineerd ter ondersteuning van de spieren. De gebruiker kan de ondersteuning op zes niveaus afstellen.

De afgelopen tien maanden ging de fabrikant aan de slag met een VEX-test in twee Amerikaanse Hyundai-fabrieken. De uitslagen hiervan zijn zo positief, dat die twee fabrieken de VEX geheel omarmt hebben en nu vol aan de slag gaan met het nieuwe stukje techniek. Hyundai overweegt nu om ook in de andere fabrieken aan de slag te gaan met het exoskelet.

Tussen praktijkfoto’s van de VEX in actie die Hyundai de wereld instuurt, komen we een bijzondere auto tegen. De auto op onze openingsfoto kennen we namelijk helemaal niet. Wat Hyundai met deze sportieve telg wil, is voorlopig dus nog een groot mysterie.