Hyundai presenteert sportief aangeklede Tucson N-Line

Hyundai's N-label kennen we al van auto's als de i30 N en de kakelverse i20 N. Voor wie het allemaal niet zo sportief hoeft, heeft Hyundai de N-Line-uitvoeringen bedacht, versies die het vooral van sportief ogende aankleding moeten hebben. Een echte Tucson N is er nog niet, maar de excentrieke SUV krijgt wel alvast een N-Line-variant.

Uiterlijk

De Tucson N-Line is met zijn sportief ogende bumperwerk rondom direct als N-Line te herkennen. De Tucson N-Line krijgt onder meer een N-Line-logo in zijn grille, maar onderscheidt zich ook met zijn koplampen met zwarte behuizing van de reguliere uitvoeringen. In de agressiever ogende voorbumper zijn grotere luchtopeningen aangebracht en in de aangepaste achterbumper zien we onder meer een zilverkleurige skidplate, een rode reflecterende rand, een diffuser én dubbele uitlaateindstukken.

Chroomkleurige afwerking moet de N-Line ontberen, in plaats daarvan krijgt de sportief aangeklede Tucson N-Line zwarte raamomlijsting en in het zwart uitgevoerde raamstijlen. Ook de zijspiegels zijn in deze Phantom Black gedoopte kleur uitgevoerd. Bovenaan de achterzijde monteert Hyundai een grotere achterspoiler. De wielkasten, met wielkastranden in carrosseriekleur, worden opgevuld met speciaal 19-inch lichtmetaal. De Tucson N-Line komt beschikbaar in zeven kleuren waarvan er vijf te combineren zijn met een in het zwart uitgevoerd dak.

Innerlijk

Ook vanbinnen wordt de Tucson N-Line aangepakt. Zo omvat de standaarduitrusting onder meer met zwart suède en leer beklede sportstoelen met N-logo's en rode stiksels. Die rode stiksels keren ook terug op de deurpanelen, de middenarmsteun en op het dashboard. Hyundai geeft de Tucson N-Line verder een sportstuur, uiteraard met N-logo. Metalen sportpedalen, speciale instaplijsten en een zwart hemeltje maken tevens deel uit van het N-Line-feestje. Andere verwennerij komt onder meer in de vorm van verwarmbare geventileerde voorstoelen en een verwarmbare achterbank.

De nieuwe N-Line-uitvoering valt te combineren met de 230 pk sterke Hybride en 265 pk krachtige Plug-in Hybride motorversies, maar is ook te krijgen in combinatie met de 150 pk sterke 1.6 T-GDI Mild Hybrid. Nederlandse prijzen zijn er nog niet, die volgen in aanloop baar de marktintroductie.