Hyundai onthult Grand i10 NIOS in India

De Indiase afdeling van Hyundai heeft de eerste afbeeldingen vrijgegeven van de hagelnieuwe Grand i10 NIOS, een compacte hatchback die enige duiding behoeft. In de kleinste klasse verkoopt Hyundai in India de onlangs gepresenteerde Santro én de Grand i10. Die eerste is een kleine, bijna kei car-achtige hatchback die je als kleine broer van de hier bekende i10 moet zien. De Grand i10 die je in India kunt kopen, is in feite de i10 zoals wij die in Nederland kennen, maar dan met een vier centimeter langere wielbasis en een in de lengte met tien centimeter toegenomen koets. Hyundai presenteert nu de Grand i10 NIOS, een auto die je niet moet zien als de vervanger van de huidige Grand i10. Verwarrend? Een beetje, maar zie de Grand i10 NIOS als een nieuwe i10-telg die op designvlak enigszins hint naar het ontwerp dat we tijdens de IAA in Frankfurt op de volledig nieuwe reguliere i10 gaan terugzien.

De Grand i10 NIOS draagt een koets die overeenkomsten vertoont met die van de dit jaar gepresenteerde Santro. De Grand i10 NIOS heeft de kenmerkende 'cascading grille' en opvallend geplaatste leddagrijverlichting in de hoeken van de grille. De vorm van de koplampen en het uitstekende deel van de koets nabij de achterlichten, vertoont enigszins gelijkenis met de wijze waarop Hyundai de nieuwe i10 heeft vormgeven die tijdens de IAA in Frankfurt debuteert. De schouderlijn loopt naar achteren in een kleine knik omhoog. Exacte specificaties heeft Hyundai nog niet vrijgegeven, maar we gokken erop dat de nieuwe Grand i10 NIOS iets groter zal zijn dan de Grand i10.

Het interieur oogt vrij modern. Hoog op het dashboard is een 8-inch infotainmentsysteem geplaatst, een scherm dat te bedienen is door middel van sneltoetsen. Op de Indiase motorenlijst komen waarschijnlijk twee 1.2's te staan waarvan er één een dieselversie is. Meer informatie volgt waarschijnlijk spoedig.