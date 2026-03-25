In de buurt van Metz, in het noordoosten van Frankrijk, is op 3.600 meter diepte waterstof onder natuurlijke vorm aangeboord. Deze ‘witte’ waterstofbel zou zelfs tot in België en Duitsland reiken.

Het gaat om natuurlijke waterstof, ook wel witte waterstof genoemd. Dit heeft als voordeel dat het niet gemaakt hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot de huidige waterstof, die feitelijk alleen energiedrager is en waarbij energie wordt omgezet in waterstof - bijvoorbeeld door de elektrolyse van water - die daarna weer wordt omgezet in energie. Je hebt hierbij dus twee keer te maken met energieverlies.

Drie jaar geleden stuitten wetenschappers al op de waterstofbel. Nu heeft een boring op meer dan 3600 meter diepte bevestigd dat er sprake is van een aanzienlijke aanwezigheid, meldt het bedrijf Française De l’Energie (FDE).

"De boring tot een diepte van meer dan 3600 meter, de diepste ter wereld tot nu toe, heeft het mogelijk gemaakt de aanzienlijke aanwezigheid van natuurlijke waterstof in de Moezelbodem te bevestigen”, aldus FDE.

Mogelijk grootste ter wereld

Volgens de onderzoekers gaat het mogelijk om het grootste natuurlijke waterstofreservoir ter wereld. De bel zou zich volgens ramingen uitstrekken tot in België, Luxemburg en Duitsland en 34 miljoen ton waterstof bevatten.

Dat is genoeg om miljoenen auto’s erop te laten rijden, mits de waterstof op effectieve wijze omhoog gepompt en verwerkt kan worden.

Testfase

Nu de enorme voorraad witte waterstof is bevestigd, begint een meerjarige testfase om de natuurlijke waterstofvoorraad in kaart te brengen en een juiste methode te vinden voor de winning ervan. Het project heeft de naam REGALOR II gekregen.

"Natuurlijk is dit nog maar het begin”, legt wetenschapsexpert Martijn Peters uit aan Het Laatste Nieuws. "Men moet nog volop onderzoeken hoe men dat nu precies uit de bodem kan krijgen, op een economisch verantwoorde manier.”

De technologie om natuurlijke witte waterstof efficiënt en rendabel te ontginnen staat volgens hem nog in de kinderschoenen.

"Dit staat in sterk contrast met olie en gas waarvoor we al decennia aan expertise en infrastructuur hebben. Er zullen nog stevige investeringen in onderzoek en ontwikkeling nodig zijn. Daarnaast is er vaak ook nog geen duidelijk regelgevend kader. Denk dan aan eigendomsrechten, bescherming van het milieu en integratie in de energiemarkt. Tot slot weten we ook niet met zekerheid hoe veelvoorkomende afzettingen zoals deze elders in de wereld zijn. Dit moet men nog allemaal uitzoeken.”

‘Heilige graal’ van de energietransitie

Desalniettemin wordt witte waterstof gezien als een zeer veelbelovende, potentieel goedkope en duurzame energiebron die niet kunstmatig geproduceerd hoeft te worden. Het wordt gezien als de ‘heilige graal’ van de energietransitie. De potentiële waarde is dan ook gigantisch.

Uit recent onderzoek blijkt dat er veel meer natuurlijke waterstof in het aardgesteente zit dan tot nu toe gedacht. Zelfs meer dan alle aardgasreserves op aarde.

Auto’s kunnen er in theorie dus eeuwen op deze witte waterstof rondrijden. Mogelijk zelfs oneindig, omdat de reactie tussen ijzer en water continu is en er dus permanent waterstof in grote hoeveelheden wordt bijgemaakt door de aarde.

Waterstof leek zachte dood te sterven

Waterstof kan in een auto met brandstofcel worden omgezet in stroom, waarmee zo’n speciale auto elektrisch kan rijden. Maar omdat deze methode weinig efficiënt is, lijkt de waterstofauto, die door merken als Toyota en Hyundai nog mondjesmaat wordt verkocht, een zachte dood te sterven. Wanneer waterstof rechtstreeks uit de aarde kan worden opgepompt, zal deze situatie uiteraard drastisch veranderen.

In het verleden hebben enkele merken, zoals BMW, Honda, Toyota en Suzuki, ook met succes geëxperimenteerd met auto’s waarbij waterstof in de cilinders wordt gespoten, in plaats van benzine. De ombouw is vergelijkbaar met die van een lpg-installatie. Maar het is effectiever om de waterstof te gebruiken in auto’s met een brandstofcel, waar de waterstof wordt omgezet in stroom, die vervolgens een elektromotor aandrijft.

5,6 biljoen ton

Niet alleen auto’s kunnen profiteren van de hoeveelheid waterstof die volgens rekenmodellen in vakblad Science Advances zo’n 5,6 biljoen ton bedraagt. De waterstof kan ook worden gebruikt om energiecentrales aan te drijven.

Hoewel veel waterstof zich op plekken bevindt waar die moeilijk te winnen is, zou er volgens onderzoekers al genoeg beschikbaar zijn om, als slechts 2 procent van het totaal kan worden opgepompt, de wereldwijde energiebehoefte voor de komende tweehonderd jaar te dekken.

Lang werd gedacht dat waterstof te vluchtig was om zich op grote schaal ondergronds op te hopen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De Europese Unie en de Afrikaanse Unie onderzoeken al langer in hoeverre deze natuurlijk voorkomende waterstof kan worden gebruikt, zo meldde het Duitse opinieblad Der Spiegel vorig jaar.

