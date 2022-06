‘Hyundai, Kia en Genesis gaan meer modellen in Europa ontwikkelen’

Hyundai en Kia hebben in Europa niet te klagen over de aandacht van autokopers. Het kan echter altijd beter, en dus gaan de Koreaanse merken naar verluidt meer auto’s laten ontwikkelen voor en in Europa. Het hier nog te lanceren luxemerk Genesis doet ook mee.

“We zijn zo succesvol geweest in Europa dat we meer ruimte hebben gekregen om zelf dingen te ontwikkelen”, stelt Tyrone Johnson tegenover het Britse Autocar. Johnson kan het weten, want hij is de Europese R&D-baas voor Hyundai, Kia en Genesis. Modellen die door en in Europa zijn ontwikkeld zijn er nu ook al, al gaat het daarbij vaak om afgeleiden of modelvarianten. De sportieve N-modellen komen bijvoorbeeld uit onze regio en worden uitvoerig getest vanuit een testcentrum nabij de Nürburgring, dat Hyundai volgens het bericht van Autocar trouwens dubbel zo groot wil maken.

Daarnaast is bijvoorbeeld ook de huidige Kia Sportage uniek voor Europa en korter dan de versie die de rest van de wereld krijgt voorgeschoteld.

Genesis

Dat ook Genesis in dit verband wordt genoemd is interessant, want dit luxemerk is hier nog altijd niet officieel gearriveerd. Dat ook ‘het Lexus van Hyundai’ Europa serieus neemt, bleek echter al bij de onthulling van de Genesis G70 Shooting Brake. Die hatchback-achtige G70 maakt het grotendeels uit sedans en grote SUV’s bestaande Genesis-gamma in één klap heel wat Europeser en wordt straks wellicht zelfs exclusief hier gevoerd. Genesis heeft trouwens ook met de volledig elektrische GV60 een erg geschikt model voor de Europese markt in huis, maar die EV is net als broertjes Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 wel een echte wereldauto.