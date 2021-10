Hyundai Ioniq 6 - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Even terugspoelen naar 2020, het jaar waarin Hyundai vriend en vijand wegblies met de Prophecy Concept. Het betrof een opvallende, banaanvormige vierdeurs coupé met een sterk aflopende daklijn, een Porsche-achtig front en een zeer imponerende achterzijde. De Prophecy Concept verscheen niet lang na de minstens zo eigenwijze 45 Concept, een hoekige en door de Hyundai Pony Coupé Concept uit 1974 geïnspireerde showauto die in vrijwel ongewijzigde vorm in productie ging. Inmiddels kennen we dat model als de elektrische Ioniq 5. Toen Hyundai aangaf dat de Ioniq 5 in 2022 een broer zou krijgen en daarbij een duistere afbeelding liet zien van een model dat sterk op de Prophecy Concept leek, was het duidelijk: de Hyundai Prophecy Concept gaat in productie als Ioniq 6. Voortschrijdend inzicht heeft de Koreanen er toe bewogen om van die Ioniq 6 een minder exotisch model te maken dan de bedoeling was. Dat klinkt voor wie had gehoopt op een heftige Porsche Taycan-achtige als een ­teleurstelling, maar voor zowel de consument als voor Hyundai zelf is het een verstandige zet.

Vriendelijk

Met een lagere en meer gestrekte EV die de aanval moet openen op de Tesla Model 3 zet Hyundai gegarandeerd veel grotere aantallen weg dan van een exclusieve concurrent van de Tesla Model S of Audi E-tron GT. Dat Hyundai met de Ioniq 6 een rationeel pad bewandelt, betekent absoluut niet dat het merk volgend jaar een dertien-in-een-dozijnmodel aflevert. Op de recentste spionagefoto’s is namelijk een auto te zien waarop gelukkig nog tal van Prophecy-elementen zijn te zien. Zo houdt zich onder het in overvloed aanwezige camouflagewerk een koets schuil met opvallend veel rondingen. Met zijn nog altijd wat kromme vorm en sterk aflopende bolle daklijn, die soepel samensmelt met de motorkap en bilpartij, geeft Hyundai de auto een heel eigen karakter. Het design oogt veel sympathieker en gemoedelijker dan wat we de laatste tijd op de weg hebben zien verschijnen. De Ioniq 6 krijgt een ronduit vriendelijk gezicht.

De aalgladde EV tuurt met zijn koplampen - die iets weghebben van oogjes - onbevangen de wereld in, maar bewijst met zijn indrukwekkende bilpartij ook een brutale vlegel te zijn. De opmerkelijke achterspoiler van de Prophecy Concept overleeft de overstap naar het productiestadium in afgezwakte vorm. Het lijkt erop dat het ding extra neerwaartse druk moet geven, om te voorkomen dat de achterkant op hoge snelheden te licht wordt. Onze illustrator geeft een impressie van hoe de Ioniq 6 er aan de achterkant uit komt te zien. Eigenwijs is hij zonder meer.

Ioniq 6 N

Wat ook vaststaat, is dat de Hyundai Ioniq 6 volop profiteert van het E-GMP-platform, een speciaal voor elektrische modellen ontwikkelde modulaire basis waarmee de Ioniq 5 al hoge ogen gooit. Die Ioniq 5 is verkrijgbaar met een 73 kWh accu en met een kleiner 53 kWh pakket. Deze accu’s zijn te combineren met elektromotoren in diverse vermogensvarianten. Reken op 170 pk, 217 pk en 306 pk sterke versies en misschien zelfs op een ruim 580 pk sterke topuitvoering. Die laatste zou een leuke smaakmaker kunnen zijn, die eventueel als Ioniq 6 N door het leven kan gaan.

Veel relevanter zijn de conventionelere types, waarmee je misschien minder hard gaat, maar die wel een grotere actieradius hebben. De Ioniq 5 heeft met zijn grootste accu en kleinste elektromotor een rijbereik van maximaal 480 kilometer. Kijk niet gek op als de efficiënter door de lucht snijdende Ioniq 6 meer dan 500 kilometer uit zijn 73 kWh accu perst. Het accupakket is dankzij de 400V- én 800V-boordspanning in recordtempo weer op te laden met stroom. Overtuigd van de E-GMP-techniek, maar is zowel de Ioniq 5 als deze 6 je toch iets te laag? Wacht dan even tot 2024. Dan brengt Hyundai met de Ioniq 7 namelijk een lel van een elektrische SUV op de markt. De Ioniq 6 verwachten we volgend jaar in de showooms te kunnen begroeten.