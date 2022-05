Hyundai i30 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het gebied rond de 25 mille begint in het hedendaagse autolandschap langzaam maar zeker het domein van B-segmenters te worden. Kun je voor dat geld eigenlijk nog een segment hoger instappen? Bij Hyundai heb je voor ruim 26 mille deze i30 op de stoep staan. Een showroomlokkertje, of is de standaarduitrusting toereikend? Tijd om de proef op de som te nemen.

Hyundai i30 1.0 T-GDI 48V i-Motion

€26.495

De Hyundai i30 loopt ondertussen alweer even mee. In 2020 kreeg de Koreaanse compacte middenklasser een facelift, waarbij hij onder meer een andere grille en opvallende led-koplampen aangemeten kreeg. Die laatste tref je op de basisversie van de i30 overigens niet aan, maar daarover later meer. De prijslijst van de i30 blijft in ieder geval overzichtelijk. Hyundai levert de i30 met twee motoren en vijf uitvoeringen, die overigens niet allemaal te combineren zijn. Zo is het instapmodel i-Motion alleen leverbaar in combinatie met de 120-pk 1.0 T-GDI mild-hybride driecilinder. Die krachtbron is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak.

Een automaat is ook leverbaar op de i30 in combinatie met de 1.0 T-GDI, maar dan gaat de vanafprijs opeens naar €31.095. Dat komt mede doordat je dan minimaal het uitrustingsniveau Comfort moet aanvinken. De andere motor die Hyundai op de i30 levert, is de 160 pk sterke 1.5 T-GDI. Voor die extra kracht moet je verder in de buidel tasten, want de 1.5 is alleen te combineren met de duurste uitrustingsniveaus Premium en N Line. Je bent dus minimaal €33.645 kwijt voor de krachtigere i30. Zo torent de prijs van een i30 toch al aardig snel boven de 30 mille uit.

Stalen (aan)gezicht

Die duurdere uitrustingsniveaus laten we voor nu even links liggen. Als je de verleidingen van de extra's kunt weerstaan, ziet de i30 er als volgt uit. De standaardkleur is het getoonde Atlas White. Zonder extra budget kun je bij Hyundai kiezen uit nog één andere kleur: het opvallende Engine Red. Liever geen witte of felrode i30? Dan moet je €745 uittrekken voor één van de drie metallic lakkleuren. Voor €845 mag je kiezen uit vijf parelmoerlakken. De i30 rolt standaard op stalen wielen met een diameter van 15 inch. Af fabriek kun je helaas geen andere wielen kiezen op de i-Motion. Verder zijn de deurgrepen en zijspiegels op de instap-i30 in de carrosseriekleur uitgevoerd, maar tref je geen verchroomde details aan.

In de eerste alinea stipten we het al even aan: het basismodel van de i30 krijgt geen led-koplampen mee. Led-dagrijverlichting zit er wel op, maar het dimlicht is halogeen. Voor de achterlichten laat Hyundai de ledjes ook nog in het magazijn liggen. Een lichtsensor en grootlichtassistent zijn wel altijd aanwezig, net als mistlampen voor met statische bochtenverlichting. Bij het parkeren laat de i30 je enigszins aan je lot over, want parkeersensoren en een achteruitrijcamera tref je pas aan op de duurdere Comfort. Eenmaal geparkeerd moet je je zijspiegels ook handmatig inklappen. Die zijn standaard overigens wel elektrisch verstel- en verwarmbaar.

Weinig mogelijkheden

Neem plaats in de i30 i-Motion en het eerste element dat je wellicht opvalt, is het kleine scherm voor de radio bovenop het dashboard. Apple CarPlay en Android Auto? Het zijn begrippen die niet in het woordenboek van de instap-i30 voorkomen. Wel krijg je digitale radio, een usb-aansluiting, Bluetooth-connectiviteit en luidsprekers achter. Dat laatste is tegenwoordig al niet meer vanzelfsprekend in de compacte middenklasse. Recht voor je neus blijft het eveneens aardig conventioneel met analoge tellers en een 3,5-inch schermpje voor de boordcomputer. Het multifunctionele stuurwiel vormt een aardig contrast met het verder vrij sobere interieur van de i30 i-Motion.

Heb je dan nog wat keuzemogelijkheden voor wat betreft de aankleding van de i30? Nee, de zilverkleurige onderste spaak van het stuurwiel vormt een van de weinige contrasten met het verder tamelijk grauwe interieur. Rondom de versnellingspook tref je bovendien een setje loze knoppen aan, wat vaak toch een beetje goedkoop oogt. Het enige 'ingevulde' knopje is dat van de Drive Mode Select linksonder. Iets verder naar boven zit het bedieningspaneel voor de handbediende airconditioning. Verder heeft de i30 als i-Motion standaard cruisecontrol, een noodremassistent, vermoeidheidsherkenning en lane assist aan boord.

Kortom, voor de meeste mensen zal er nog wat te wensen over blijven op de i30 i-Motion, zeker als het gaat om de digitale functionaliteiten. Hyundai biedt alleen geen losse opties aan, dus je zult in dat geval meteen moeten kiezen voor de Comfort, die met de 1.0 T-GDI minimaal €29.095 kost. De meerprijs van dat uitrustingsniveau is met €2.600 niet bepaald bescheiden, al krijg je dan wel een 8-inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, 16-inch lichtmetalen wielen, keyless entry, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, regensensor, automatisch dimmende binnenspiegel en elektrisch inklapbare buitenspiegels voor terug. Dan blijf je met een aardig complete uitrusting nog net onder de 30 mille. De overige uitvoeringen van de i30 gaan allemaal over die grens heen.