Hyundai houdt 'voor de veiligheid' vast aan fysieke knoppen

Geen fan van aanraakgevoelige knoppen of de trend waarbij functies volledig zijn ondergebracht in het infotainmentsysteem en zelfs helemaal niet meer met een fysieke knop te bedienen zijn? Niet getreurd. Althans, niet als je voor een nieuwe Hyundai in de markt bent. Dit merk houdt voorlopig namelijk vast aan de fysieke knop.

Niemand minder dan World Car Person of the Year SangYup Lee, hoofd van Hyundai's designafdeling, zegt tegen het Australische Carguide dat Hyundai de fysieke knoppen voorlopig niet in de ban doet. Volgens de designbaas hebben fysieke knoppen een groot voordeel ten opzichte van aanraakgevoelige knoppen of in een touchscreen ondergebrachte functies. Fysieke knoppen kun je op de tast vinden en dat is tijdens het rijden wel zo makkelijk.

"We gaan door met fysieke knoppen. Als er auto's zijn die op niveau 4 autonoom kunnen rijden, dan wordt alles waarschijnlijk een soft key. Tot die tijd is het het veiligst om tijdens het rijden je ogen op de weg te houden", aldus SangYup Lee. Hyundai's designhoofd is van mening dat onder meer de bediening van de klimaatregeling en het audiosysteem middels een fysieke druk- en/of draaiknop zou moeten geschieden.

Vorig jaar gaf Volkswagen aan zijn overstap naar aanraakgevoelige knoppen op het stuurwiel terug te gaan draaien. In de ID2all Concept die het onlangs liet zien, zagen we inderdaad weer druktoetsen op het stuurwiel en zelfs een draaiknop in de middentunnel om het infotainmentsystreem mee aan te sturen. Merken als Tesla en BMW lijken juist steeds verder in te zetten op het uitzwaaien van de fysieke knop.