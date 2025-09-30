Ga naar de inhoud
Hyundai EO: geen Elexio, ruim 720 kilometer actieradius

Lars Krijgsman

Ken je dat verhaal van die elektrische Hyundai die Elexio heet? Die heet helemaal geen Elexio, maar EO. Waarom ook niet.

Eerder dit jaar konden we je de eerste foto's van een fonkelnieuwe elektrische Hyundai laten zien: de Elexio. De Hyundai Elexio is een door het Chinese samenwerkingsverband Beijing Hyundai speciaal voor China ontwikkelde elektrische SUV. De auto troont op het E-GMP-basis, een platform dat je kent van auto's als de Ioniq 5, Ioniq 6 en Ioniq 9. We wisten dat de auto zo'n 700 kilometer ver zou moeten komen met een volle accu. We weten nu ook dat het officiële CLTC-bereik vastgesteld is op 722 kilometer. Wat we ook weten, is dat de SUV nu een andere naam heeft: EO.

Over het waarom van de naamswijziging, zegt Hyundai verder niets. De Hyundai EO is 4,62 meter lang, heeft een wielbasis van 2,75 meter en legt minimaal zo'n 2.000 kilo in de schaal. De SUV is ongeveer net zo groot als de in China leverbare verlengde Tucson, komt in ieder geval met een 101,7 kWh grote LFP-accu en met een 218 pk sterke elektromotor op de vooras. Ook komt er een ruim 300 pk sterke versie met twee elektromotoren en dus met vierwielaandrijving. Naar verluidt heeft Hyundai ook kleinere accu's op de plank liggen, waaronder 64 en 88 kWh grote exemplaren.

Naar Europa komt de Hyundai EO niet. Vind je dat een gemis?

