Hyundai en Kia steken miljarden in Amerikaanse EV-productie

Hyundai en Kia investeren de komende jaren miljarden dollars in de productie van elektrische auto's in de Verenigde Staten. Ook zetbeide merken op uitbreiding van het gebruik van waterstof aldaar.

Hyundai Motor maakt bekend dat het tot in 2025 in totaal 7,4 miljard dollar (omgerekend €6,1 miljard) steekt in onder meer de productie van elektrische auto's in de Verenigde Staten. Die investering komt zowel ten goede aan Hyundai als Kia. Concreet is het geld bedoeld voor het klaarstomen van de fabrieken in Alabama (Hyundai) en Georgia (Kia) voor de bouw van elektrische auto's, maar ook voor het uitbreiden van mobiliteitsdiensten.

Vanaf volgend jaar willen beide merken meer elektrische modellen kunnen aanbieden aan de Amerikaanse klant. Momenteel biedt Hyundai de Kona Electric en Ioniq Electric aan, Kia de Niro EV. Daar komen ongetwijfeld de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 bij, maar ook nog te onthullen elektrische modellen.

Behalve voor BEV's is de investering ook bedoeld voor een bredere inzet op waterstof. Denk daarbij aan het opzetten van waterstoftankstations voor zowel de Hyundai Nexo, die ook al leverbaar is in de VS, maar ook voor vrachtwagens met een brandstofcel aan boord. Vooral dat laatste is een belangrijk speerpunt voor Hyundai in de VS. Volgend jaar wil het er meer laten zien op dit gebied.