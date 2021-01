'Hyundai en Apple tekenen samenwerking in maart'

Hyundai en Apple beklinken in maart naar verluidt hun samenwerking, blijkt volgens persbureau Reuters uit een artikel van Korea IT News. In 2024 willen de beide bedrijven 100.000 exemplaren per jaar kunnen produceren van de vooralsnog onbekende auto van Apple.

Eind vorige week werd bekend dat Hyundai en Apple in gesprek zouden zijn over een mogelijke samenwerking. Hyundai liet er al kortstondig iets over los, maar paste later haar verklaring aan. De details van de overeenkomst, die mogelijk in in maart ondertekend wordt, beginnen echter al wat concreter te worden. Zo zouden de twee partijen van plan zijn om de Apple-auto te gaan bouwen in de Kia-fabriek in Georgia, of gezamenlijk in een nieuwe Amerikaanse fabriek te investeren. Vanaf 2024 moeten dan 100.000 auto's per jaar van de band rollen. De maximale jaarcapaciteit zou dan op 400.000 auto's per jaar komen te liggen. Overigens verwijderde Korea IT News deze details volgens Reuters later uit het artikel.

Het is nog niet bekend hoe de auto van Apple er precies uit komt te zien. Het is goed mogelijk dat Apple voor het chassis gebruik wil maken van het E-GMP platform van Hyundai. Overigens lijkt het erop dat het techbedrijf zelf de accu wil ontwikkelen voor 'Project Titan', zoals het autoproject intern heet. Volgens de bron willen Hyundai en Apple volgend jaar al een bètaversie van de auto klaar hebben. Het zal moeten blijken of we dan ook al een glimp van de uiteindelijke auto op kunnen vangen.