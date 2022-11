Hyperion presenteert mobiel waterstoftankstation

Misschien doet de naam Hyperion wel een belletje bij je rinkelen. In 2020 presenteerde het een supercar-met-brandstofcel en een rijbereik van ruim 1.600 km: de XP-1. Daarover kunnen we inmiddels melden dat die meer dan 2.000 pk sterk wordt, al blijft Hyperion over de toekomst - en eventuele productie - van de schone supersporter verder stil.

Dat weerhoudt Hyperion er niet van om met zijn volgende nieuws te komen: de Hyper:Fuel XF-7. Dat is een mobiel tankstation - of laadstation, zo je wilt - dat tot twee FCEV's (elektrische auto's met brandstofcel) tegelijkertijd binnen 5 minuten van een volle lading waterstof kan voorzien. Daarbij kan de XF-7 ook batterij-elektrische auto's opladen met een DC-lader.

Het mobiele tankstation slaat zijn te vergeven energie op middels waterstofionen, waardoor het apparaat grote hoeveelheden energie kan opslaan bij een extreem hoge energiedichtheid. Zodoende is het mogelijk om meerdere voertuigen op te laden met de XF-7, al specificeert Hyperion nog niet na hoeveel ladingen de koek op is. Voor het bijladen van het station zelf is het uitgerust met zonnepanelen, al zal er ongetwijfeld ook een andere manier zijn om de XF-7 klaar te maken voor gebruik op elke gewenste locatie.

Ruimtevaarttechniek

De Hyper:Fuel maakt voor zijn niet eerder vertoonde mogelijkheden gebruik van technologieën uit de ruimtevaart. Hyperion wil ze naar verluidt volgend jaar al aan de man brengen in de Verenigde Staten, waar het de XF-7 ook zal produceren. Dat geschiedt in Hyperions nieuwe fabriek in Columbus (Ohio), die het bedrijf nu aan het bouwen is.

Ben je geneigd de mogelijkheid van een toekomst voor de XF-7 met een korreltje zout te nemen, weet dan dat Hyperion bepaald geen eendagsvlieg is. De onderneming werd gesticht in 2011 en hield zich sindsdien bezig met het ontwikkelen van waterstofcellen. Dat de Hyperion XP-1 nog niet op de markt verschenen is, zou ook te maken kunnen hebben met dat het slechts een voertuig voor het ontwikkelen en testen van de brandstofceltechnologie is. Hyperion zelf geeft daar nog geen uitsluitsel over.