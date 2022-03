Hülkenberg vervangt Vettel bij seizoensopener F1

Sebastian Vettel kan niet deelnemen aan de seizoensopener van de Formule 1 in Bahrein wegens een positieve coronatest. Dat meldt het Aston Martin F1 Team op Twitter. Nico Hülkenberg, die 12 jaar geleden zijn debuut maakte in de Formule 1 en sinds 2019 op het reservebankje zit, neemt de plaats van Vettel in.

Door zijn positieve coronatest kan Vettel volgens de protocollen niet deelnemen aan de Grand Prix van Bahrein. Hij zal het hele weekend niet rijden, Hülkenberg vervangt Vettel al vanaf de eerste vrije training. Die trainingen zal Hülkenberg nodig hebben. Het is immers de eerste keer dat de Duitser met een 2022-auto de baan op gaat. Hij kent het circuit in Bahrein echter goed, dus voor Aston Martin is het te hopen dat hij nog wat punten binnen kan slepen. Ook bij het team is hij geen onbekende. Hülkenberg begon in 2011 namelijk als testrijder bij Force India, dat later achtereenvolgend Racing Point en Aston Martin ging heten.

Hülkenberg verloor in 2019 zijn stoeltje bij Renault, waar hij in 2017 mocht beginnen na een overstap vanuit Force India. Daarna kwam hij driemaal in actie als reservecoureur tijdens een race. In 2020 mocht hij invallen voor Lance Stroll tijdens de Eifel Grand Prix op de Nürburgring, eerder dat jaar verving hij Sergio Perez, die toen nog voor Racing Point Reed, tijdens de twee raceweekenden op Silverstone. Hülkenberg, die overigens ook Nederlands spreekt, stond in zijn gehele Formule 1-carrière nog nooit op het podium. De kans is klein dat dat hem komend weekend wél gaat lukken.