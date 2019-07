Hongqi komt met nieuwe H7

Hongqi is een premiummerk van het Chinese FAW Group, een staatsbedrijf dat een groot arsenaal merken onder zijn vleugel heeft. Het in 1958 opgerichte Hongqi, tevens het oudste Chinese automerk, produceerde aanvankelijk alleen voertuigen die door hooggeplaatste overheidsmedewerkers werden gebruikt, maar bouwt al enkele jaren meer toegankelijkere auto's. De Hongqi L9, een klassiek ogende toplimo, is het vlaggenschip van het merk. Een stap daaronder staat de H7. Die laatste is aan een nieuwe generatie toe en van die nieuwkomer laten de Chinezen nu de eerste schetsen zien.

De nieuwe H7 moet medio volgend jaar op de markt verschijnen. De auto krijgt een enorme grille waarin U-vormige ledverlichting is aangebracht. De daklijn van de nieuwe sedan lijkt sterker af te lopen dan we van het huidige model zijn gewend. Of de nieuwe H7 zijn basis wederom deelt met een Toyota-product, is nog niet bekend. Mocht het lijnenspel van deze nieuwkomer je enigszins doen denken aan modellen van Rolls-Royce, dan geven we je gelijk. FAW heet niet lang geleden namelijk Giles Taylor ingelijfd als designbaas. Voorheen was Taylor Design Director bij Rolls-Royce.

De huidige generatie van de H7 werd in 2013 gepresenteerd en is op technisch vlak gerelateerd aan de Toyota Crown Majesta (S200). De motorenlijst vangt aan met een bescheiden 1.8 viercilinder turbomotor. Hoger op de lijst staan een geblazen 2.0 en daarnaast biedt Hongqi een 3.0 V6 aan.