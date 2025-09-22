‘Het kost wat, maar dan heb je ook niks’. Met die slogan knipoogde Honda in Nederland ooit met enige zelfspot naar zowel zijn hoge prijzen als zijn vermeende betrouwbaarheid, waarbij dat laatste ongetwijfeld een grote rol speelt in het feit dat Honda nog af en toe een auto verkoopt in Nederland. Veel verder dan dat gaat het echter niet en dat is jammer, want Honda’s zijn over het algemeen goede auto’s en Honda was ooit ook best een populair merk in Nederland.

Bij Honda zijn ze er zelf nu kennelijk ook achter dat er in Nederland niets wezenlijk zou verbeteren voor dat merk zolang de prijzen zo stevig waren. Dat is althans de enige verklaring die wij kunnen bedenken voor de stevige prijsverlagingen waarmee Honda de laatste tijd strooit. De kleine Jazz werd zo’n €4.500 goedkoper, de ZR-V zakte met liefst €7.500 in prijs, de Civic kost nu €5.000 minder en hoewel het verschil bij de HR-V kleiner is, noteerden we toch ook daar prijsverlagingen tot wel €2.660.

Jazz

Stuk voor stuk significant, en meer dan genoeg reden om eens te bekijken waar de modellen van Honda nu staan ten opzichte van de concurrenten. Laten we daarom beginnen bij de kleinste en goedkoopste Honda, de Jazz. Die altijd hybride auto is er nu vanaf €28.600 en dat is weliswaar nog altijd meer dan de €26.895 die Toyota voor een Yaris Hybrid vraagt, maar niet veel meer. Bovendien krijg je bij Honda standaard meer luxe en biedt de Jazz door zijn MPV-achtige koetsje erg veel ruimte en praktisch gebruiksgemak voor zijn geld, dus de Jazz is ineens een zinnig alternatief. Ook ten opzichte van andere alternatieven, trouwens, want een vanafprijs van 27 tot 29 duizend euro is in het B-segment van 2025 geen uitzondering.

HR-V

Bij de HR-V lijkt ons punt even stuk te lopen, want minimaal €37.050 is nog altijd erg stevig voor een auto die moet concurreren met modellen als de Renault Captur (vanaf €31.090) en Toyota Yaris Cross (€31.495). Het argument van de ruimte gaat hier echter ook wel op en het prijsverschil wordt rap kleiner als je het luxeniveau in ogenschouw neemt. Een HR-V heeft bijvoorbeeld standaard stoelverwarming. Wil je dat op een hybride Captur, dan ben je minimaal zo’n 36 mille kwijt. Dus ja, de HR-V is duur, maar nee, het verschil is niet (meer) zo groot.

Civic

Wat vonden en vinden we het een heerlijke auto, die huidige Civic. Onze duurtester beviel meer dan uitstekend en de auto verdient zoveel meer dan het bestaan in de marge dat hij hier krijgt, al is dat met die hoge prijs en (in het begin) slechte verkrijgbaarheid ook wel weer te verklaren. Anno 2025 is de immer hybride Civic er vanaf €38.150. Dat betekent dat we ook hier flink naar de uitrusting moeten kijken om de prijs te rechtvaardigen, maar dat lukt dan ook wel. De Toyota Corolla – ook Japans en hybride maar veel populairder – is er vanaf €32.995. Wil je echter een uitvoering die vergelijkbaar is met de Elegance die Honda voor het genoemde bedrag levert, dan geef je bij Toyota €38.195 uit. Juist: nagenoeg exact de basisprijs van een Civic Elegance!

ZR-V

De ZR-V is Honda’s ‘tussen-SUV’, vergelijkbaar met Toyota’s Corolla Cross. Daarvan hebben we net geconcludeerd dat je voor €39.495 in een heel keurig uitgerust exemplaar stapt, maar het prijsverschil met de minimaal €43.520 kostende ZR-V is inmiddels wel behapbaar. Opnieuw geldt bovendien dat dit prijsverschil nagenoeg verdwijnt voor wie niet de basisversies, maar gelijkwaardig uitgeruste varianten met elkaar vergelijkt.

CR-V

In Amerika loopt de Honda CR-V als een dolle in wat daar het ‘Compacte SUV’-segment heet. Wij vinden zo’n CR-V echter een flinke jongen, want hij is echt flink groter dan een Tiguan of 3008. Met een lengte van 4,70 schurkt hij tegen modellen als de Renault Espace en Skoda Kodiaq aan, al is de CR-V er dan niet als zevenzitter. Of je hem nu vergelijkt met een Tiguan of met een Tayron, een CR-V is voor een auto van dit formaat en met deze specificaties gewoon concurrerend geprijsd. Auto’s als de Peugeot 3008 en Hyundai Tucson zijn overigens nog wel flink goedkoper, maar opnieuw ontstaat er pas een eerlijke vergelijking als je formaat en vooral ook uitrusting in ogenschouw neemt. De CR-V Elegance is nauwelijks een basisversie te noemen en heeft keyless entry & start, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoel- en stuurverwarming, leren bekleding, een elektrische achterklep, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera, 18-inch lichtmetaal en zelfs een panoramisch schuif/kanteldak. Wel jammer is dat de CR-V PHEV er alleen als nog luxere Advance is, want die versie is daardoor met €57.720 nog altijd wel vrij duur.

e:NY1

Rest ons nog één Honda-model: de e:NY1, ofwel de elektrische versie van de HR-V. Die kost net als voorheen zo'n 47 mille en is daarmee nog altijd gewoon veel te duur voor wat het is. Een echte Honda dus, die e-NY1, maar wel een van de oude stempel!