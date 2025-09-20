Ga naar de inhoud
Prijzen Honda HR-V: duizenden euro's goedkoper

CR-V doet mee in voordeel

Honda HR-V
Lars Krijgsman

Honda zet een vlijmscherp mes in de prijzen van vrijwel al zijn modellen. Ook de Honda HR-V wordt opeens duizenden euro's goedkoper, zo kan AutoWeek melden na een blik op de prijslijst.

Het Honda-nieuws vliegt je vandaag om de oren. Onlangs schreven we over de Honda Jazz die tot ruim €4.500 goedkoper werd en inmiddels weten we dat de prijzen van de ZR-V en Civic achtereenvolgens maar liefst €7.500 en €5.000 zakken. Ook de in Nederland altijd hybride Honda HR-V profiteert van een prijsverlaging. Die is niet zo heftig als die voor de ZR-V en Civic, maar is evengoed niet kinderachtig.

Ongeacht de gekozen uitvoering wordt de 131 pk sterke hybride Honda HR-V €2.330 tot €2.660 goedkoper. Instappen kan voortaan vanaf €37.050. Voor dat bedrag drukt Honda je de sleutels van de Elegance-uitvoering in handen. De HR-V is nog in vier andere smaken, waarvan de nu €2.510 goedkopere Advance Style Plus met zijn vanafprijs van €44.150 de topuitvoering is.

Prijzen Honda HR-V - september 2025

VermogenUitvoeringVanafprijs
HR-V e:HEV131 pkElegance€37.050
HR-V e:HEV131 pkAdvance€40.000
HR-V e:HEV131 pkAdvance Plus€43.150
HR-V e:HEV131 pkAdvance Style€43.000
HR-V e:HEV131 pkAdvance Style Plus€44.150

Honda CR-V: uitbreiding

Ook voor de grote broer van de HR-V en ZR-V hebben we nieuws gevonden. We hebben het dan natuurlijk over de CR-V. Eerder dit jaar schreven we over de komst van speciale 30th Anniversary-versies van de CR-V, feestelijke edities van de reguliere uitvoeringen de CR-V die afhankelijk van de gekozen versie tot een onvoorstelbare €10.535 voordeliger zijn. Die 30th Anniversary-edities zijn er niet meer, maar de verlaagde prijzen blijven. Daarbij wordt het leveringsgamma ook iets uitgebreid. Nieuw is de vierwielaangedreven CR-V in Elegance-uitvoering.

Prijzen Honda CR-V - september 2025

VermogenUitvoeringVanafprijs
CR-V e:HEV 2WD184 pkElegance€49.990
CR-V e:HEV AWD184 pkElegance€54.100
CR-V e:HEV AWD184 pkAdvance€57.560
CR-V Plug-in Hybrid 2WD184 pkAdvance Tech€57.720
Honda Honda HR-V

