Prijzen Honda ZR-V met maar liefst €7.500 omlaag!

Jarenlang werden modellen in Nederland geplaagd door een relatief hoge vanafprijs. Daar steekt de Nederlandse importeur nu een stokje voor. Onlangs schreven we over de Honda Jazz die tot wel €4.630 goedkoper werd. Ook de prijzen van de Honda ZR-V gaan omlaag. En stevig ook!

Over de gehele linie wordt de Honda ZR-V maar liefst €7.500 goedkoper. Dat betekent dat het 184 pk sterke hybride SUV-alternatief voor de Honda Civic voortaan een vanafprijs heeft van €43.520. Eerder was je ruim €50.000 voor de auto kwijt. De nieuwe vanafprijs van €43.520 geldt voor de Elegance-uitvoering. Ook als je voor een Honda ZR-V Sport of Advance gaat, profiteer je van de prijsverlaging van €7.500. Die kosten voortaan achtereenvolgens €45.760 en €48.530.

Prijzen Honda ZR-V - september 2025