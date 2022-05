Honda ZR-V is nieuwe hybride SUV voor Nederland

Honda heeft een modelnaam gehangen aan de splinternieuwe SUV die het volgend jaar in Nederland op de markt komt. Het gaat om een hybride SUV-achtige die een stapje boven de HR-V, maar onder de CR-V een plek krijgt in de Honda-hiërarchie.

Eerlijk is eerlijk: voor de fervent bezoeker van AutoWeek is de naam van Honda's nieuwe SUV waarschijnlijk geen verrassing meer. Onlangs bracht één van Honda's twee Chinese joint-ventures de auto - die op termijn ook naar Europa komt - in China op de markt als ZR-V. Die naam is dus niet voorbehouden aan de door GAC Honda gebouwde Chinese variant. Ook in Europa komt er een SUV tussen de HR-V en de CR-V die de naam ZR-V op zijn achterkant gedrukt krijgt. De naam ZR-V staat volgens Honda voor Z Runabout Vehicle, waarbij de Z in ieder geval in China verwijst naar 'generatie Z'. Modelnamen HR-V en CR-V staan achtereenvolgens voor Hi-rider Revolutionary Vehicle en Compact Runabout Vehicle.

Het uiterlijk van Honda's ZR-V is ook geen verrassing meer. De Amerikaanse tak van Honda gaf al een stel foto's van de daar HR-V geheten SUV vrij. Nog altijd zijn er geen technische gegevens van de SUV bekend. Ook moeten we nog altijd gissen naar zijn exacte afmetingen. Wel is bekend dat de auto in Nederland alleen als hybride e:HEV op de markt komt. Kijk dan ook niet gek op als de aandrijflijn van de SUV sterk overeenkomt met de e:HEV-aandrijflijn van de Civic waar hij zijn platform mee deelt. De Civic e:HEV heeft een 184 pk en 315 Nm sterke hybride aandrijflijn waarbij de benzinemotor een 2.0 viercilinder is.

De Honda ZR-V komt volgend jaar op de Nederlandse markt. Dat is niet het enige nieuws dat Honda in petto heeft. Eind dit jaar lanceert Honda de volledig nieuwe Civic Type-R en voor 2023 staan niet alleen de nieuwe CR-V, maar ook een nieuwe elektrische SUV op basis van de HR-V op de rol. Die laatste kennen we overigens ook al dankzij Honda's Chinese samenwerkingsverbanden. Over die auto lees je hier meer.