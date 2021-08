Honda vernieuwt kleinste sedan

Honda heeft de kleinste sedan die het in zijn internationale leveringsgamma heeft vernieuwd. We maken kennis met de aangescherpte Amaze, een op een haar na vier meter lange sedan die nooit en te nimmer naar Europa zal komen.

De Honda Amaze is veruit de kleinste sedan die Honda levert. De op vijf millimeter na vier meter lange sedan is fors kleiner dan de CitySedan, een sedan op basis van de Jazz. De huidige tweede generatie Amaze werd in 2018 gepresenteerd en wordt nu subtiel vernieuwd.

We zullen je het zeker niet kwalijk nemen als je de verschillen tussen de vernieuwde Amaze en het drie jaar geleden in India, Thailand en Zuid-Afrika op de markt gebrachte origineel niet direct kunt aanwijzen. Het betreft immers een in Europa nooit geleverd model dat uiterst subtiel is bijgewerkt. De Amaze krijgt een nieuwe grille waarvan de lamellen worden doorgetrokken tot de koplampen. Ook heeft Honda een paar centimeter van de dikke zilverkleurige sierstrip afgeslepen. Nieuw is een topuitvoering die luistert naar de naam VX. De Amaze VX onderscheidt zich onder meer met z'n ledkoplampen, led-dagrijverlichting en 15-inch wielen van z'n minder welgestelde broertjes en zusjes. Ook heeft deze VX-uitvoering chroomkleurige afwerking onderin de bumper en zijn ook de portiergrepen met dit glanzende kunststof afgewerkt. Alle versies minus de instapper krijgen ook nog eens led-achterlichten, compleet met een C-vorm zoals we dat van Honda's actuele modellen gewend zijn. Onderaan de achterbumper zitten nieuwe reflectoren én - jawel - meer chroomkleurige versiering.

De aanpassingen in het interieur zijn zo mogelijk nog dunner. Honda geeft de VX-uitvoering een 7-inch groot infotainmentdisplay, een unit die bij een systeem hoort dat zowel Android Auto als Apple Carplay ondersteunt. De VX heeft daarnaast meer zilverkleurige afwerking in het interieur en krijgt als klap op de vuurpijl ook nog eens een startknop. Op motorisch vlak verandert er niets en dat betekent dat de Amaze gewoon weer leverbaar wordt met een 90 pk en 110 Nm sterke 1.2 i-VTEC-benzinemotor die je met een handgeschakelde vijfbak en met een CVT kunt krijgen. Dieselen kan met een 100 pk en 200 Nm krachtige 1.5 i-DTEC-dieselmotor, een machine die in combinatie met de CVT-automaat echter 'slechts' 80 pk en 160 Nm opwekt.

Twee airbags zijn in de Amaze standaard. Hetzelfde geldt voor ABS, parkeersensoren achter en airco. Elektrisch bedienbare zijruiten, zowel voor als achter, zijn eveneens standaard. Opvallend genoeg heeft alleen de topversie achterruitverwarming. De VX-variant heeft verder zaken als cruise control, automatische klimaatregeling, een achteruitrijcamera, centrale deurvergrendeling en Keyless entry. De vanafprijs van de Amaze ligt in India op omgerekend €7.258. Tot voor kort was de Volkswagen Ameo een van de concurrenten van de Amaze, maar die eigenaardig ogende sedan op basis van de Polo wordt sinds begin dit jaar niet meer geproduceerd. De sedanversie van de Swift die Maruti Suzuki in India verkoopt is wel een directe concurrent van de Amaze, hetzelfde geldt voor auto's als de Hyundai Aura, Tata Tigor Ford Aspire (Ka+ Sedan).