Maak kennis met de Honda N-One Prototype. Dat is een kleine elektrische stadsauto waarvan de productieversie als Honda One-N ook naar Europa komt!

Tijdens de Japan Mobility Show heeft Honda het doek getrokken van de Super-One Prototype. Dat is een voorbode van een compacte elektrische stadsauto die in Japan als Super-One op de markt komt, maar die daar niet blijft. De kleine elektrische Honda komt namelijk als Super-N in het Verenigd Koninkrijk op de markt. Of het kleintje ook naar de rest van Europa komt? Dat valt nog te bezien. Het is mogelijk dat de kleine Honda in het Verenigd Koninkrijk wél aan alle eisen voldoet en elders niet. Het is immers geen EU-land meer.

Hoe dan ook: de Honda Super-One - of Super-N dus - is gebaseerd op kei-car N-One. Daar deelt hij dan ook veel van zijn carrosserie mee. Volgens Honda is de auto ontwikkeld om van elke dagelijkse rit een spannende, opbeurende ervaring te maken. Dat doet de kleine Honda onder meer dankzij Boost Mode, een rijmodus waarin de auto zijn volledige maar niet gespecificeerde vermogen vrijgeeft én doet alsof hij een zeventraps transmissie heeft. Daar komt Active Sound Control bij, dat van het 'schakelen' ook een hoorbaar feestje moet maken.

De kleine Inster-achtige tuurt ietwat onbevangen de wereld in, maar oogt met zijn sportieve wieltjes, 'dikke' bumpers en uitgebouwde wielkasten voor en achter ook een beetje stoer. Het relatief eenvoudige dashboard lijkt sterk op dat van kei-car N-WGN, al zijn er toch ook details anders. Kijk maar eens naar de ventilatieroosters.

Technische specificaties deelt Honda niet en dus weten we niet hoe sterk de Super-One Prototype is. Ook deelt Honda geen gegevens over de accu, het bereik en het laadvermogen.