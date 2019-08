Honda stopt met autoproductie Argentinië

Honda bouwt in Argentinië de HR-V voor de lokale markt. Vanaf volgend jaar is dat niet meer het geval, aangezien Honda Motor de Argentina het produceren van auto's uit zijn takenpakket knipt.

Volgens Honda is de beslissing noodzakelijk geweest. Het bedrijf neemt al zijn productielocaties onder de loep en is tot de conclusie gekomen dat het beter is om te stoppen met het bouwen van auto's in Argentinië. Wel blijft de Argentijnse divisie zich bezighouden met het kopje after sales. De beslissing heeft niet tot gevolg dat Honda in Argentinië of Zuid-Amerika stopt met het verkopen van auto's.

Honda Motor de Argentina werd in augustus 1978 uit de grond gestampt. De fabriek, gevestigd in Campana, biedt momenteel werkgelegenheid aan zo'n 1.000 personen. Het is niet bekend hoeveel mensen op straat komen te staan. De HR-V wordt door Honda ook in Brazilië geproduceerd. Zeer waarschijnlijk wordt die versie straks ook naar Argentinië geëxporteerd.