Honda stoft modelnaam Integra af

Net als Honda al jaren geen Prelude meer levert, is ook modelnaam Integra bij het merk volledig verdwenen. Althans, vooralsnog. Honda's luxedivisie Acura geeft namelijk aan dat modelnaam Integra in de toekomst terugkeert op een sportief compact model.

Acura brengt in de herboren Integra in 2022 op de markt. De Integra vormde samen met de Legend overigens de eerste twee modellen die Acura in de Verenigde Staten na zijn conceptie in 1986 leverde. Of Acura van de Integra een compleet nieuw model maakt of dat het z'n sportieve model op de nieuwe Civic baseert, is vooralsnog niet helder.

Honda leverde de Integra overigens ook in Nederland, al hebben we sinds het verdwijnen van de alleen als R leverbare tweedeurs in 2001 in ons deel van de wereld niets meer van het model gehoord.