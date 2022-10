Honda Prelude 'Bassie en Adriaan' (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Hele groepen twintigers en dertigers zullen bij het zien van deze Honda Prelude uit 1986 ongetwijfeld even opveren. Het is namelijk sprekend één van de auto's waarin Bassie en Adriaan en robotvriendje Robin zich vroeger voortbewogen. De Simca-Matra Rancho van de bekende clown en acrobaat maakte in de jaren 90 plaats voor de kenmerkende Prelude met oogjes op de klapkoplampen. Die van Bassie en Adriaan kon zelfs knipogen. Dat kan deze Prelude waarschijnlijk niet, maar er is wel meer dat niet helemaal overeenkomt met de auto van Bassie en Adriaan.

De Prelude in kwestie staat er namelijk bij alsof hij jarenlang ergens onbeheerd in de buitenlucht stilgestaan heeft. Schrik niet, want dat is niets meer dan 'schone' schijn. De Prelude is namelijk niet alleen omgetoverd tot de auto van Bassie en Adriaan, maar ook direct eentje die eerder in een nooit verschenen horrorfilm van het tweetal thuis lijkt te horen. Onder deze wrap zit als het goed is een nettere Prelude.

Dat lezen we niet alleen in de advertentie, maar weten we ook uit eerste hand. In AutoWeek Classics nummer 11 uit 2020 snuffelden we namelijk zelf aan deze Prelude en aan een wél puntgave Bassie en Adriaan-replica van dezelfde eigenaar. Hij vertelde ons toen: “Aan mezelf als achtjarige beloofde ik er ooit een te kopen. Nu heb ik er zelfs twee. De andere, met automaat, heb ik een zogeheten rat look-behandeling gegeven. De lak van deze antracietkleurige Prelude was toch niet meer zo shiny, dus de gang naar de rat-lookspecialist was zo gemaakt. Die heeft de auto een heel mooie patinalook gegeven. Ik kon het niet laten om ook deze een B&A-trim te geven. Zo heb ik min of meer twee identieke Preludes."

De puntgave replica zou de eigenaar €24.000 op hebben geleverd, maar nu mag ook de ratlook-versie weg. Wel voor een véél zachtere prijs. De vraagprijs voor dit exemplaar is namelijk 'slechts' €5.800. Dat is weliswaar een hoop geld voor een 36 jaar oude Prelude, maar goed, ze zijn al amper meer te vinden, laat staan in zo'n bijzonder jasje. Ongetwijfeld is er dus wel iemand voor te vinden die het ervoor over heeft. Er zit trouwens ook nog een Robin bij én de AutoWeek Classics waarin deze auto en zijn nettere broer schitterden.