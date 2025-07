Maak kennis met de Honda N-One e:. Inderdaad, die dubbelepunt hoort daar. De Honda N-One e: is een piepkleine en waarschijnlijk goedkope elektrische auto. Zijn naam en uiterlijk doen vermoeden dat hij is voorbehouden aan de Japanse thuismarkt, maar niets is minder waar. De Honda N-One e: gaat in Europa onder meer de Dacia Spring jennen!

N-One. Wie een beetje bekend is met de automobiele waren die Honda elders wel maar in Europa níet aanbiedt, is vast bekend met die naam. De Honda N-One is een middelhoge kei-car van Honda, een modelletje waarvan de eerste generatie in 2012 verscheen en de huidige in 2020 werd gepresenteerd. De 'N' in de modelnaam verwijst net als onder meer het front en de achterzijde naar de N360 en de daaruit voortgevloeide N600, Hondaatjes op zakformaat uit de jaren 60 en 70. De Honda N-One krijgt nu gezelschap van de Honda N-One e:. Die is helemaal elektrisch en komt in tegenstelling tot de reguliere N-One ook naar Europa.

Althans, dat weten we vrijwel zeker. Tijdens het Goodwood Festival of Speed liet Honda een ingepakt testexemplaar van deze N-One e: zien. Het noemde het kleintje toen nog Super EV en omschreef het als voorbeeld van een leuk rijdende elektrische auto auto in het A-segment. De Super EV zou daarbij deel uitmaken van een 'groter wereldwijd programma.' Een slimme zet, lijkt ons. Honda verkoopt in Europa sinds het verdwijnen van de minstens zo guitig vormgegeven Honda E nog maar één elektrisch model: de e:Ny1. De prijslijst van die auto begint bij €46.820, een koopje is het dus niet.

Uitgebreide technische specificaties van de N-One e: deelt Honda nog niet. Sterker nog: we weten officieel dus ook geen afmetingen. We vermoeden echter dat hij op een haar na 3,4 meter lang, dat is immers de bovengrens voor de zogenoemde kei-car klasse waarin de reeds bestaande N-Ones opereren. Het enige dat Honda vrijgeeft, is dat de N-One e: een elektrisch bereik van 270 kilometer heeft. Let wel: dat is een WLTC- en géén WLTP-waarde. De Honda N-One e: is uitgerust met V2H-hardware en kan dus ook energie leveren aan je woning. In Japan, in ieder geval. One-pedal driving? Van de partij.

Honda zegt verder niets over wat zich onder het koetsje schuilgaat. Vanbuiten lijkt de N-One e: bijzonder sterk op de inmiddels vijf jaar oude benzineversie, al heeft de elektrische N-One e: een totaal ander front, inclusief andere voorschermen, een eigen motorkap en een eigen neus. Wij hebben het vermoeden dat deze elektrische N-One e: op een ander platform troont dan de huidige benzineversie, al is het ook mogelijk dat er onder deze elektrische een grondig aangepaste versie van het reguliere N-One-platform schuilgaat. Het interieur van de N-One e: is in ieder geval ook uniek voor deze variant.

De Honda N-One e: gaat deze herfst in Japan in de verkoop. Vooralsnog zegt de fabrikant niets over de variant die naar Europa komt. Wie het 'e:' in de modelnaam wat gek vindt, moet even naar de uitvoeringen kijken. In Japan komt de EV in twee uitvoeringen op de markt: L en G. Die heten dan: Honda N-One e: L en N-One e: G. Dat maakt het wellicht iets minder onwennig. Nog een leuk weetje: het blauwachtige kleurtje op de foto heet in Japan 'Cheerful Green'. Dat Honda de N-One e: als een schattige auto in de markt zet, blijkt onder meer uit wat het over de N-One e: zegt. "De elektrische N-One heeft een gezicht dat je er gehecht aan laat raken. Je wil er elke dag mee praten en 'Hoe gaat het met je?' vragen."