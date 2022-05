Honda laat stukjes nieuwe CR-V zien

De Amerikaanse tak van Honda stuurt de eerste foto's van de nieuwe CR-V de wereld in. Op die detailfoto's zijn onder meer een deel van de voorkant én een deel van de achterkant van die nieuwe zesde generatie CR-V te zien. De teaserfoto's bevestigen dat op foto's van de nieuwe CR-V die AutoWeek eerder in mei opdook uit de database van het Chinese ministerie van Informatie en Technologie niet een puur voor de Chinese markt bestemde CR-V te zien was. Hoewel er kleine optische verschillen zijn, gaat de CR-V zoals die in de Verenigde Staten en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook in Europa op de markt komt dus als twee druppels water op die door de Chinese joint venture GAC Honda te produceren CR-V lijken.

Die bevestiging is niet de enige reden om de detailfoto's van de Amerikaanse CR-V te delen. De CR-V zoals die op de eerder getoonde Chinese platen te zien was, was een in het wit uitgevoerde ietwat eenvoudige versie, waardoor de nieuwe CR-V op die foto's – ook door de hoeken van waaruit de foto's genomen waren – wellicht niet helemaal tot zijn recht kwam. Met name recht van achteren bezien lijkt de CR-V meer 'body' te krijgen dan op de Chinese foto's het geval leek. Op de teaserfoto's zien we eveneens een andere grille, terwijl ook de voorbumper een iets afwijkend ontwerp heeft. We nemen er onder meer zilverkleurige sierdelen in waar. Daarnaast is de omlijsting van de koplampunits op de Amerikaanse variant net even anders, al lijkt de vorm van de koplampen identiek en worden ook op de Amerikaanse CR-V de led-dagrijverlichting en de koplampen van elkaar gescheiden door een sierstrip. Op de CR-V die de Amerikaanse afdeling van Honda laat zien, zijn die sierdelen, samen met het exemplaar direct boven de grille, niet in chroomkleur, maar in het zwart uitgevoerd. Dergelijke verschillen hebben ongetwijfeld te maken met de uitvoering van de CR-V. Op de officiële teaserplaten laat Honda natuurlijk geen kale basisversie zien.

Honda bevestigde eerder al dat het de nieuwe CR-V in Europa in 2023 op de markt brengt. In Europa komt de CR-V niet alleen als hybride, maar ook als plug-in hybride op de markt. De CR-V is overigens niet de enige nieuwe auto die Honda hier volgend jaar introduceert. Zo breidt het merk het Europese modellengamma volgend jaar verder uit met een elektrisch equivalent van de HR-V en met de ZR-V, die zich tussen de HR-V en CR-V nestelt. Honda zegt dat het publieksdebuut van de nieuwe CR-V – in elk geval in de Verenigde Staten – in de zomer van dit jaar plaatsvindt.