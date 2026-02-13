Honda laat productierijpe Super-One zien

De Honda Super-One is een schattige, sportief ogende EV die zowaar ook naar Europa komt, hoewel je hem nog niet direct in Nederland hoeft te verwachten. Honda laat nu de productieversie van de auto zien, zodat we ons er vast aan kunnen verlekkeren.

De Honda Super-One is de dikke, brede en sportieve versie van de Honda N-One e:, die weer de elektrische versie is van de reguliere Honda N-One. Die N-One is op zijn beurt het wat vlottere alternatief voor de extreem ruime, maar ook extreem vierkante Honda N-Box, de populairste auto van Japan. De N-Box en de N-One zijn allebei zogeheten kei-cars, dus minuscule doch uiterst doordachte autootjes die in Japan serieuze fiscale voordelen opleveren.

De elektrische N-One e: pik je er zo uit, want hij heeft een totaal ander en veel rechtlijniger front dan de reguliere N-One. Ook aan de achterzijde zijn er verschillen, zo zit de kentekenplaat van de EV lager. De Honda Super-One is de nieuwste toevoeging aan de line-up. Het is een widebody-versie van de N-One e: met een superstoer, maar daarmee tegelijkertijd ook bijna schattig koetswerk. Zijn wielen staan een stuk verder naar buiten, de wielkasten zijn voor en achter fors en opvallend uitgeklopt en er zijn agressiever ogende bumpers. Het geheel doet wat denken aan de Honda City Turbo II uit de jaren 80 (bij ons Jazz 1), uiteraard geen toeval.

De Super-One is al eens in nagenoeg productierijpe ‘Prototype’-vorm getoond, maar verschijnt nu in definitieve uitvoering op je scherm. Het grootste verschil met het prototype is eigenlijk de kleur, al menen we wat subtiele verschillen te zien achter de voorste wielkasten en is Honda zo vriendelijk om meteen de beschikbare wiel-opties te tonen.

Waarom is die Honda Super-One zo interessant? Omdat hij ook naar Europa komt. De Japanse mini-EV gaat in ieder geval in het VK de menukaart op, waar het stuur immers toch al rechts zit. Daar heet de auto trouwens geen Super-One, maar Super-N. Of de Super-N ook naar de rest van Europa komt, is nog niet bekend. Honda zegt zelf dat die situatie nog wordt bekeken en dat de uitkomst afhangt van de Europese EV-situatie en hoe de kleine Honda elders wordt ontvangen.

Specificaties

De Super-N of Super-One is trouwens niet wezenlijk sneller dan de reguliere N-One e: en heeft dus waarschijnlijk een elektromotor van 63 pk en 115 Nm. Wel heeft de auto een sportiever karakter. Zo bootst hij schakelmomenten na en is er een Boost-functie die de acceleratie kortstondig wat op kan stuwen. Het accupakket zit volgens onze collega’s van AutoExpress op de plek van de brandstoftank, zodat er niet gesleuteld hoeft te worden aan de basis-indeling van de N:One. Het zou krap 30 kWh groot zijn en dat levert in Japan dan een officieel rijbereik op van zo’n 300 kilometer, maar de Japanse meetcyclus is wel soepeler dan de onze. Een WLTP-test zou dus vermoedelijk een waarde tussen de 250 en 280 kilometer opleveren.