Honda Elevate: nieuwe compacte cross-over ook als EV

In Europa is de HR-V de kleinste cross-over die je bij Honda kunt kopen, maar elders in de wereld ziet het hoogpotige aanbod er heel anders uit. Zo heeft Honda in onder meer Zuid-Amerika de WR-V op de menukaart staan, een compacte cross-over die vorig jaar in Indonesië in volledig nieuwe vorm werd gepresenteerd. In India is het Honda-aanbod momenteel behoorlijk beperkt. Het biedt er namelijk enkel de City en de Amaze aan. Althans, tot nu. Honda verrijkt het Indiase aanbod met deze Elevate, een nieuwe cross-over die ook als EV beschikbaar komt.

De modelnaam van Honda's nieuwe cross-over is interessant. Net als de in de Verenigde Staten gepresenteerde - en overigens veel grotere - Prologue heeft de Elevate geen naam die eindigt op -V. Dat is binnen de SUV- en cross-afdeling van Honda bepaald niet vanzelfsprekend. De Honda Elevate is 4,31 meter, 1,79 meter hoog en 1,65 meter breed. Zijn wielbasis: 2,65 meter. Daarmee is hij een maatje groter dan de genoemde WR-V en slechts iets kleiner dan de HR-V. Opvallend genoeg is de wielbasis van de Elevate met 2,65 meter 4 centimeter langer dan die van de hier bekende en dus iets langere HR-V. De bagageruimte bedraagt 458 liter.

De Honda Elevate heeft een voor een compacte cross-over vrij hoekige, robuuste vormgeving die ons enigszins doet denken aan de Toyota Yaris Cross. Honda zelf spreekt van 'gedurfd en mannelijk-design'. In het interieur vind je onder meer een 7-inch digitaal instrumentarium en een 10,25-inch infotainmentscherm.

Honda levert de Elevate in India met een 121 pk en 145 Nm sterke 1.5 i-VTEC-benzinemotor. Die machine is aan een handgeschakelde zesbak geknoopt, maar is ook in combinatie met een cvt leverbaar. Binnen nu en drie jaar komt Honda op basis van deze Elevate met een volledig elektrische cross-over.

De Elevate is de eerste van een vijftal cross-overs en SUV's dat Honda tot en met 2030 in India op de markt brengt. Blijft de Elevate puur een Indiaas feestje? Nee! De Elevate rolt wel in India van de productieband komt daar dan ook als eerste op de markt, maar volgens Honda gaat het de cross-over vanuit India ook naar andere landen exporteren. Of de Nederlandse markt daarbij hoort? Wie zal het zeggen. De voor Nederland bestemde e-Ny1 is een in China gebouwde elektrische variant van de HR-V. De elektrische Elevate zou dan ook zomaar de oversteek naar Europa kunnen maken.