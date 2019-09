Honda CR-V subtiel onder het mes

Honda heeft in de Verenigde Staten een gemoderniseerde CR-V gepresenteerd. Het heeft er alle schijn van dat we in Europa nog even op de bijgepunte SUV moeten wachten.

De huidige vijfde generatie CR-V werd in Nederland eind 2018 op de markt gebracht, maar in de Verenigde Staten ging het model al een kleine twee jaar eerder in de verkoop. Dat betekent dat de Noord-Amerikaanse consument de CR-V al een ruime 2,5 jaar kent en dus legt Honda zijn succesnummer op de snijtafel.

Dat de Europese CR-V in zijn huidige vorm nog even mee moet, lijkt geen straf. De koets van de Noord-Amerikaanse variant wordt namelijk slechts op detailniveau aangepast. De CR-V, onze versie rolt in tegenstelling tot de Noord-Amerikaanse versie niet in de Verenigde Staten maar in Japan van de band, krijgt donkerder chroomwerk rondom, donkerder uitgevoerde koplampen en een set horizontale chroomstrips in de voor- en achterbumper. Fijn voor de Noord-Amerikaanse consument: eindelijk is van de CR-V ook daar een Hybrid leverbaar. Die uitvoering profiteert niet alleen van zijn aandrijflijn, maar ook van fraaier in de voorbumper verwerkte mistlampen.

In het interieur zijn de aanpassingen vrij summier. Honda geeft de CR-V een anders ingedeelde middelconsole waarbij het verschil hem vooral zit in het eilandje waar de keuzehendel van de automaat voorheen zat. Inderdaad, die verdwijnt en wordt vervangen door een stel druktoetsen om de transmissie mee te bedienen.

De aandrijflijn van de Noord-Amerikaanse CR-V Hybrid is voor zover bekend identiek aan die van de Hybrid zoals we die in Europa kennen. Een andere krachtbron op de Amerikaanse prijslijst: een geblazen 1.5, een krachtbron die ook hier bekend is. De CR-V is een zeer groot succes in de Verenigde Staten. Met 377.895 verkochte exemplaren staat -ie er in de verkoop top-10 op plek zes. Let wel, hierbij worden ook pick-ups als de Ford F-150 en Chevrolet Silverado meegerekend. Kijk je puur naar personenauto's en vergeet je de 'trucks', dan staat de CR-V op plek drie achter de Nissan Rogue (X-Trail) en Toyota RAV4. Die laatste gaat met 427.170 verkochte exemplaren met de bokaal aan de haal.