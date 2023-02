Honda CR-V extremer dan ooit

Veel Nederlandse autosportfans zullen Honda vooral kennen als motorleverancier in de Formule 1, maar in de Verenigde Staten is het ook als zodanig actief in Indycar. Dat tweede leidt nu tot deze krankzinnige CR-V.

In de Verenigde Staten loopt het nog niet zo'n vaart als hier als het aankomt op het 'vergroenen' van de autosport. Waar het toch behoorlijk Europese F1-feestje al sinds 2014 met hybride aandrijflijnen gevierd wordt, gaat Indycar daar volgend jaar pas voor het eerst mee aan de slag. Om daar alvast op vooruit te lopen, schroeft Honda zijn nieuwste Indycar-aandrijflijn in de nieuwe CR-V. Althans, een buizenframe met een CR-V-achtige koets erop. Ongeveer het enige dat de straatlegale CR-V en dit gevaarte verder met elkaar gemeen hebben, is dat er een hybride aandrijflijn in zit.

Het kloppend hart is namelijk Honda's 2.2 biturbo V6 die voortaan voorzien is van een Motor Generator Unit (MGU) die elektrisch vermogen aan de aandrijflijn kan afgeven. Het resultaat is naar verluidt een vermogen van ruim 800 pk. Daarmee komt Indycar nog niet aan het vermogen dat de Formule 1 tegenwoordig aantikt, maar in elk geval wel weer een stapje dichterbij. Het is een lekker bijzondere keuze van Honda om deze beresterke nieuwe techniek uitgerekend in een CR-V te verpakken, het geheel oogt zeker spraakmakend. Overigens zit er voor ons Europeanen ook een hybride Honda C-RV in het vat. Sterker zelfs, de nieuwe C-RV maakt dit jaar zijn opwachting in ons land en is altijd deels elektrisch: hybride of plug-in hybride.