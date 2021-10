Honda Civic Type R: drie bijzondere voorgangers

1. Eerste Honda Civic Type R

De eerste verrassing was dat er überhaupt een Civic Type R kwam. Dat gebeurde eind vorige eeuw. Voor het eerst in de al omvangrijke carrière van de Civic kwam er een volwaardige hot hatch-versie. Natuurlijk hadden eerdere Civics al snelle versies, maar zo ver als de Type R ging Honda eerder nog niet. De eerste Civic Type R werd namelijk direct een behoorlijk knaller, met een van allerlei zaken gestript interieur voor gewichtsbesparing in combinatie met een 185 atmosferische pk's sterke 1.6 als krachtbron. Daarbij had de eerste Type R een vinnigere versnellingsbak met korte overbrengingen, een sperdifferentieel en een behoorlijk stijver chassis dan gewoonlijk, voor het betere gooi- en smijtwerk. De toon was gezet.

2. Civic Type R sedan

Honda schaafde het Type R-concept verder bij in de twee generaties Civic die volgden. Met de derde Civic Type R gebeurde er iets bijzonders. Er waren namelijk twee verschillende versies. Van de in 2005 gepresenteerde Civic had je de sterk van elkaar verschillende hatchback (het 'ruimteschip') en de hier in Nederland enkel als hybride verkochte Civic sedan. Die laatste was hier een beetje de suffere versie van de twee, maar dat was in thuisland Japan wel anders. Daar kende men namelijk enkel de Civic sedan van die generatie als Type R. Die was met zijn 225 pk sterke 2.0 ook nog eens krachtiger dan 'onze' toenmalige Civic Type R op basis van de hatchback. Qua gewicht ontliepen de twee elkaar amper wat en ook zaken als een sperdifferentieel, stijver chassis, grote Brembo-remschijven en onafhankelijke wielophanging achter waren allemaal van de partij.

3. Vierde Civic Type R

De Honda Civic Type R die daarna verscheen, deed op diverse fronten zijn voorgangers in één klap vergeten. Er vond namelijk een enorme groeispurt in vermogen plaats. De in 2011 afgezwaaide Civic Type R moest het nog stellen met ruim 200 pk, maar in 2015 verscheen de nieuwe Civic Type R met een geblazen 310 pk sterke 2.0 ten tonele. Een Civic die meer dan ooit voor maar één doel ontwikkeld leek: snoeihard rijden. Waar de Volkswagen Golf GTI of zelfs R bijvoorbeeld ook nog behoorlijk getemd en haast onopvallend voor dagelijks gebruik in te zetten was, werd de Civic Type R een vrijwel constant wild beest. Niet in de laatste plaats door het opvallende uiterlijk, want de Type R kreeg een bodykit en een achterspoiler aangemeten die alle vorm van bescheidenheid bij het grofvuil zette. Het legde de basis voor een nieuw tijdperk Civic Type R. Een visie die de nieuwe Civic Type R ook lijkt aan te hangen.