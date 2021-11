Honda Civic (1997) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Het Honda van de jaren negentig voerde een bijzonder modellenbeleid. Zo waren er in Europa twee Civics, die totaal van elkaar verschilden. De ‘Engelse’ versie verscheen in 1995 en kreeg twee jaar later een facelift die meer om het lijf heeft dan je wellicht denkt.

De Civic in kwestie is in feite de opvolger van de Concerto, die eerder ook al naast de Civic werd gevoerd maar zich tenminste nog onderscheidde met een eigen naam. Vanaf 1995 heetten alle modellen in dit segment dus Civic, zelfs als ze stiekem bar weinig met elkaar van doen hadden Als driedeurs hatchback, coupé of sedan was een Civic uit 1995 gewoon het model dat ook in de rest van de wereld werd gevoerd. Tot 1995 was dat de zogenaamde EG, met de typische gedeelde achterklep van de ‘driedeurs’. Vanaf 1995 maakten we kennis met de ‘EK’, het model met de halfronde koplampen.

Domani

Om die auto’s gaat het vandaag echter allemaal niet. Nee, wij concentreren ons op de vijfdeurs liftback, de directe opvolger van de Concerto en een in Engeland gebouwd en speciaal voor Europa ontwikkeld model. Dat laatste geldt trouwens maar deels, want de Civic in kwestie deelde zijn basis met de in Japan geleverde Domani (foto 11 en 12). Dat was echter een sedan en de Civic van die generatie nooit, hoewel zijn broertje Rover 400 er wél als vierdeurs was. Die auto zou later 45 gaan heten en verscheen in die vorm ook al eens in deze rubriek.

Alles nieuw

De facelift van de Civic diende zich al in 1997 aan. Bij een snelle blik lijkt er niet zoveel te zijn veranderd, al vallen de heldere koplampen meteen op. Kijken we nog eens goed, dan valt op dat stiekem werkelijk het hele front nieuw is. Zo zijn de koplampen hoger geplaatst en maken ze niet langer een inkeping in de voorbumper. Hun nieuwe vorm betekent ook dat de voorschermen net even anders zijn. De motorkap loopt vanaf 1997 verder naar beneden door en omvat ook de grille, die op zijn beurt een groter en herzien Honda-embleem draagt. De voorbumper oogt bij het nieuwere model wat brutaler, dankzij grotere luchtinlaten.



Aan de achterzijde doet Honda het in q997 rustiger aan en is de opvallendste wijziging de komst van achterlichten in twee in plaats van drie kleuren. Toch zit het grootste nieuws uiteindelijk hier, want in 1998 introduceert Honda de Aerodeck. Zo’n stationwagon-variant werd de Concerto nooit gegund en was onder de naam Civic in 1983 voor het laatst leverbaar. In deze vorm hield de Europese Civic het tot 2001 uit, waarna er weer een nieuwe, mondiale Civic aantrad. Zonder stationwagon, deze keer.